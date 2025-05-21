Kilo hipertansiyon riskini 8 kat artırıyor

"Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 kere ritmik olarak kasılıp gevşer. Kasılma esnasında kalpte bulunan temiz kan damarlara pompalanır ve bu pompalanma esnasında oluşan basınca tansiyon denir" diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, şu duruma dikkat çekti: "Yetişkinlerdeki kan basıncının 140/90mmHg üstüne çıkmasıyla oluşan bu rahatsızlık çoğunlukla kronik olarak gelişir."

SESSİZ KATİL

Dünyanın yüzde 30-45'lik bir diliminin, yaş ilerledikçe kendini daha fazla gösteren hipertansiyondan muzdarip olduğunun altını çizen, Uzm. Dr. Alagiç, "Semptom vermediği için dünya çapında 'sessiz katil' olarak anılan hastalığın, zamanında fark edilip, geç kalınmadan tedaviye başlanması gerekiyor" dedi.

BAŞ AĞRISINA DİKKAT!

Hipertansiyonun en sık görülen belirtilerini ise Uzm. Dr. Alagiç, şöyle sıraladı: "Baş ağrısı, burun kanaması, görme bozukluğu, kulaklarda dolgunluk hissi, nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, mide bulantısı ya da kusma olarak sıralanabilir." Uzm. Dr. Alagiç, hipertansiyonun böbrekle ilgili rahatsızlıklar, uyku apnesi, bazı ilaçların kullanımı, tiroit benzeri hormonal rahatsızlıklar ve obezite ile yakından bağlantılı olduğunu da belirterek, "İdeal kilonun yüzde 20'sinin üstüne çıkıldığında yüksek tansiyon riski 8 kat artıyor. Bu araştırmalarla da gösterildi" dedi.



TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASAR BIRAKABİLİR

Sürekli olarak yüksek kan basıncına maruz kalan vücudun bu yeni duruma adapte olabilmek için damar ve organlarda hem yapısal hem de fonksiyonel değişiklikler meydana getirdiğini belirten Uzm. Dr. Alagiç, şöyle konuştu: "Bu değişikliklerin kalıcı ve hatta ölümcül sağlık problemlerine yol açabileceği unutulmamalı. Hastanın küçük belirtileri görmezden gelmesi, tablonun tehlikeli bir hal almasına yol açabilir."

BEYİN KANAMASINA NEDEN OLUR

HIPERTANSIYONUN, kalp, beyin, göz, böbrek ve damarlar gibi hayati organlara direkt olarak zarar verdiği için ihmal edilmemesi gereken ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alagiç, "Kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, beyin kanaması, görme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve aort damar genişliği gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayan hipertansiyonun tedavisi ne kadar gecikirse geri dönülemez hasarların oluşma riski o kadar artar. Sağlık merkezlerine felç şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 60'ında hipertansiyon saptanıyor. Yüksek tansiyon, dünyada en sık görülen 3'üncü ölüm sebebi. Felç riskini neredeyse 2 katına çıkarıyor" uyarısında bulundu.

AŞIRI TUZ TÜKETMEYİN!

UZM. Dr. Alagiç, tansiyon dengesizliğinin, organ veya hormon kaynaklı bir hastalığa bağlı oluşabileceği gibi; hareketsizlik, yüksek kilo, kontrolsüz tuz tüketimi gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarıyla da oluşabileceğini belirterek, "Tansiyonun etkisini gözler önüne seren araştırmalar sonucu; büyük kan basıncının düşürülmesi genel ölümde yüzde 10-15, inme riskinde yüzde 30, kalp damar hastalıklarında yüzde 20, kalp yetmezliğinde ise yüzde 40 oranında düşüş sağlar" dedi.