15 yaşında gençlerin de tansiyonu var

TOÇEV ve bir ilaç şirketi iş birliğiyle hazırlanan 'Genç Sağlığı Raporu'nda, gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarına ilişkin veriler ortaya konuldu ve öneriler sunuldu. Bu öneriler genç sağlığının geliştirilmesine yönelik ortak eylem planı, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, sağlıklı beslenme bilincinin artırılması, psikolojik sağlığın güçlendirilmesi, zararlı alışkanlıklarla mücadele, sağlıklı dijital yaşam başlıkları altında detaylı bir şekilde paylaşıldı.

ALIŞKANLIKLAR ÖNEMLİ

İlaç şirketinin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, genç sağlığının yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınma açısından da belirleyici bir alan olduğunu vurguladı. Şirketin Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem de "Gençlik döneminde edinilen alışkanlıklar, bireylerin ileri yaşlardaki sağlık durumları açısından önemli bir etkiye sahip. Bu alışkanlıklar, yalnızca bireysel sağlığı değil, sağlık sisteminin genel yükünü de etkiliyor. Tütün kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıksız beslenme gibi faktörler, kronik hastalıkların temel nedenleri arasında yer alıyor" dedi.

SAĞLIKLI BESLENMİYORLAR

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise "Bulgular bize gösteriyor ki, gençlerin önemli bir kısmı düzenli fiziksel aktiviteden uzak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yeterince geliştirememiş ve bu da hem fiziksel hem psikolojik sağlıkları üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Biz TOÇEV olarak şuna inanıyoruz; gençlerin sağlığı yalnızca bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir" diye konuştu.



GENÇLER HASTALIKLARIN PENÇESİNDE

HACETTEPE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selcen Öztürk de şu çarpıcı detayları paylaştı: "15-24 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 24'ünün diyabet, hipertansiyon veya obezite risklerinden en az biriyle karşı karşıya olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 92'si düzenli spor yapmıyor, yüzde 65'i ise yeterli meyve-sebze tüketmiyor. Bu tablo, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi için odaklı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.



FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİK

HACETTEPE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Başar ise fiziksel aktivite eksikliğinin ekonomik yükü yalnızca tedavi giderlerinden değil aynı zamanda üretkenlik ve iş gücü kayıpları gibi faktörlerden de etkilediğine değinerek, "Türkiye'de fiziksel inaktivitenin ekonomik etkilerinin kapsamlı olarak incelenmesine ihtiyaç var. Avrupa Birliği ve ABD özelinde hesaplanan sonuçları Türkiye için temel aldığımızda bu yükün Türkiye'de 50 milyar TL'ye ulaşması beklenebilir" yorumunda bulundu.



RAPORDAKİ ÇARPICI BULGULAR

GENÇ Sağlığı Raporu'nda öne çıkan diğer çarpıcı bulgular şu şekilde sıralandı:

2019-2022 yıllarında tamamen durağan bir yaşam tarzı benimseyen gençlerin oranı yüzde 9,96'dan yüzde 16,34'e yükseldi.

Genç kadınlar arasında hareketsiz yaşam tarzı yaygın.

Eğitim seviyesi yükseldikçe spor yapma oranı da artma eğiliminde.

Çok yoksul grupta düzenli spor yapma oranı oldukça düşükken, bu oran gelir düzeyi arttıkça belirgin şekilde yükseliyor.

Gençlerin sadece yüzde 35'i düzenli olarak meyve ve sebze tüketiyor.

Gençlerin yaklaşık yüzde 25'i düzenli tütün kullanıyor.