Az uyumak kalp hastası ediyor

İsveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, sadece 3 gece boyunca az uyumak bile ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uppsala Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, üst üste üç gece sadece dört saat uyumanın kalp hastalığı riskini artıran değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 16 sağlıklı erkek üzerinde yürütüldü. Katılımcılar, üç gün boyunca normal 8,5 saat uyku ve üç gün boyunca uykularının 4,25 saatle sınırlandırıldığı iki farklı rejimi takip etti. Sonuçlar, uyku eksikliğinin, kardiyovasküler hastalıkla ilişkili inflamasyon belirteçlerinde artışa neden olduğunu gösterdi. Bu durum uzun vadede, kan damarlarına zarar verebilir ve kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve atriyal fibrilasyon riskini artırabilir.