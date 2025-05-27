Cep telefonuna bakmak boyna 30 kilo yük bindiriyor

Teknolojik cihazların yoğun kullanımı, başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunda boyun hastalıklarını arttırdı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların uzun süre yanlış pozisyonda kullanılması sonucu boyun kaslarında yapısal bozukluklar meydana geldiğini belirterek, bu durumun özellikle çocuk yaş grubunda da yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

BOYUN ÖNE EĞİLİYOR

Cep boyun hastalığı olan 'tekno boyun' hastalığının, boynun öne eğik pozisyonda uzun süre kalması sonucu boyun kasları ve omurlarında meydana gelen yapısal bozukluk olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, şunlara dikkat çekti: "Özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanım süresinin artması bu hastalığın görülme sıklığını da artırıyor."

KAMBURLUĞA NEDEN OLUYOR

Cep boyun hastalığının tedavi edilmediği takdirde boyun fıtıkları, omurga eğrilikleri ve postür bozukluklarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, "Bu hastalık sadece boyun ağrısı ile sınırlı kalmayıp kamburluk, boyun düzleşmesi ve omurga deformitelerine neden olabiliyor. Bu nedenle erken müdahale büyük önem taşıyor" diye konuştu.

TEHLİKE 4-5 YAŞINDA BAŞLIYOR

BAŞIN normal duruş pozisyonunda boyuna binen yük 4-5 kilo iken, öne eğik pozisyonda bu yükün 25-30 kiloya kadar çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Sucuoğlu, "Cep boyun hastalığı eskiden daha çok erişkin yaş grubunda görülüyordu. Son yıllarda teknolojik cihaz kullanımının çocuklarda ve gençlerde de yaygınlaşmasıyla bu yaş grubunda da sıkça karşılaşmaya başladık. Özellikle 4-5 yaşından itibaren çocukların uzun süre tablet ve telefon kullanmaları, boyun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor" dedi.



KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Tekno boyun hastalığını önlemek için alınması gereken önlemleri ise Doç. Dr. Sucuoğlu şöyle sıraladı:

Telefon ve tablet kullanım süresini azaltın.

Cihazları göz hizasında tutun.

Düzenli mola verin. Cihaz kullanırken en az 30 dakikada bir kısa molalar vermek gerekir.

Boyun egzersizleri yapın. Boyun kaslarını güçlendiren germe ve gevşeme egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Doğru duruş alışkanlığı edinin. Boyun ve başın öne eğik pozisyonda kalmaması için ergonomik düzenlemeler yapılmalıdır.

AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE UYARI

CEP boyun hastalığının önlenmesinde ailelerin ve öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sucuoğlu, şu uyarılarda bulundu:

Aileler, çocuklarının teknoloji kullanımlarını denetlemeli ve süreyi sınırlamalıdır.

Okullarda da öğretmenler, öğrencilere doğru oturma ve cihaz kullanma alışkanlıkları kazandırmalıdır.