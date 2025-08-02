Aşırı işlenmiş bebek mamalarına dikkat!

Uzmanlar, çocukların ilerleyen yıllarda obez olmasına neden olma riski taşıyan aşırı işlenmiş bebek mamalarının, süpermarket raflarını ele geçirdiği uyarısında bulundu. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü çalışma, reyonları dolduran bebek maması ürünlerinin üçte birinin, uzun vadeli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilen aşırı işlenmiş gıda (UPF) olarak sınıflandırıldığını ortaya koydu. Araştırmacılar ayrıca, endüstriyel olarak üretilen gıda ürünlerinde doğal içerikleri öne çıkaran 'yanıltıcı' etiketler konusunda ebeveynleri uyardı.

600 MAMA İNCELENDİ

Ekip, önde gelen markalara ait 600 bebek maması ürününü analiz etti ve bebek atıştırmalıklarının şaşırtıcı bir şekilde yüzde 87'sinin, bebek kahvaltılık gevreklerinin ise yüzde 79'unun UPF olarak sınıflandırıldığını tespit etti. Bu, söz konusu gıdaların genellikle ev yemeklerinde bulunmayan malzemelerle endüstriyel teknikler kullanılarak üretildiği anlamına geliyor. Ayrıca, bebekler için pazarlanan popüler atıştırmalıklarda 'endişe verici eğilimler' buldular. Bunlar arasında atıştırmalıklar ve meyve bazlı barlar da var. Çalışmanın yazarları, Birleşik Krallık hükümetine UPF'ler konusunda daha sıkı düzenlemeler getirmesi çağrısında bulundu.

YANLIŞ PAZARLANIYOR

Çalışmanın baş araştırmacısı ve Leeds Üniversitesi'nde çocuk beslenmesi uzmanı olan Dr. Diane Threapleton şunları söyledi: "Bebek reyonunda aşırı işlenmiş atıştırmalıklar, tatlılar, kahvaltılık gevrekler ve hatta öğünlerin baskın olduğunu görüyoruz. Bunlar genellikle sağlıklı, organik veya 'ilave şeker içermez' iddialarıyla pazarlanıyor ancak küçük çocukların büyürken yemesi gereken gıdalara çok az benzeyen içeriklere sahipler ve yoğun işleme tabi tutuluyorlar. Bu ürünler, bebekleri en başından itibaren aşırı işlenmiş, aşırı tatlı yiyeceklere istek duymaya itiyor. Bu, hükümetin sağlıklı bir nesil yetiştirme konusunda ciddi olduğunu göstermesi için gerçek fırsat. Bebek maması reyonunun durumu göz ardı edilmemeli."



BU GIDALAR OBEZİTE NEDENİ

Obezite Sağlık İttifakı (OHA) Direktörü Katharine Jenner şunları söyledi: "Sağlıklı bir yaşam doğumdan itibaren başlar, bebeklerimize ve çocuklarımıza gelişimlerini ve uzun vadeli sağlıklarını olumsuz etkileyen aşırı işlenmiş gıdalar veriyoruz. Bebek maması reyonu, çocukları ömür boyu kötü beslenme alışkanlıklarına, obeziteye sürükleyen şekerli, aşırı işlenmiş atıştırmalıklarla dolu. Bu ürünler, çocuklarının sağlığını her şeyin üstünde tutmak isteyen ebeveynlerin iyi niyetlerini gölgeliyor."