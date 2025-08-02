Karaciğer hastalığının 5 cilt belirtisi

Karaciğer hastalıkları genellikle belirgin semptom vermeden ilerlerken, ciltteki bu belirtiler hastalığın erken evrelerinde önemli ipuçları veriyor. Peki, karaciğer hastalığının ciltte ortaya çıkan belirtileri neler?

SARILIK

Karaciğerin bilirubini yeterince işleyememesi sonucu ortaya çıkan sarılık, cilt ve göz aklarında belirgin sarı renk değişimi olarak kendini gösteriyor. Uzmanlar, sarılığın hepatit, safra kanalı tıkanıklığı veya ileri karaciğer hastalıklarında acil tıbbi değerlendirme gerektiren ciddi bir uyarı olduğunu söylüyor.

ÖRÜMCEK ANJİYOMLARI

Yüz, boyun, göğüs ve kollarda görülen kırmızı, ağ şeklindeki damar kümeleri, karaciğerin hormon metabolizmasında bozulma olduğunu gösterebilir. Bu durum, özellikle siroz veya kronik karaciğer hastalığında sık görülür.

AVUÇTA KIZARIKLIK

Başparmak ve serçe parmak tabanında kalıcı kızarıklık olarak ortaya çıkan bu belirti, hormonal dengesizlik ve kan akışındaki değişikliklerle bağlantılıdır. Siroz ve otoimmün karaciğer hastalıklarında sıkça görülür.

KAŞINTI

Özellikle geceleri artan, döküntüsüz kaşıntı, safra asitlerinin birikmesiyle ilişkili olup kolestaz ve primer biliyer kolanjit gibi hastalıklarda görülür. Uzmanlar, bu tür kaşıntının erken karaciğer patolojisi belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.

HİPERPİGMENTASYON

Göz çevresi, ağız kenarları ve koltuk altlarında ortaya çıkan koyu renk değişiklikleri, karaciğer fonksiyon bozukluğunun göstergesi olabilir.