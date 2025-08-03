AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’ne akredite oldu

AID Uluslararası Doktorlar Derneği, 3 yıl boyunca yürüttüğü yoğun hazırlık, eğitim ve saha çalışmaları sonrasında Kartal'da 2 gün süren kapsamlı sunum ve uygulama programıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne üyelik için son aşamayı başarıyla tamamladı. Etkinlik süresince dernek yetkilileri, afet ve kriz bölgelerinde uluslararası standartlara uygun şekilde sağlık hizmeti sunabilme kapasitesini detaylı bir şekilde anlattı; sahra hastanesinin kurulumu, personel organizasyonu, lojistik yönetimi ve kriz anı senaryoları pratik olarak gösterildi. Tüm bu sürecin ardından Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda AID'in sertifikasyon süreci başarıyla tamamlandı. Onaylanan bu üyelikle birlikte AID, Türkiye'den Dünya Sağlık Örgütü'ne akredite olan ilk sivil toplum kuruluşu olma unvanını kazandı.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Düzenlenen etkinlikte, sertifikasyon sürecinde alınan teorik ve pratik eğitimler doğrultusunda afet bölgelerinde uygulanacak acil sağlık müdahale planları katılımcılara tanıtıldı. Yapılan sunumların ilk gününde DSÖ'den gelen temsilciler, kurulan sahra hastanesine teftişte bulundu. AID'in 2 bin metrekare alana kurmuş olduğu sahra hastanesi içerisinde doğumhane, acil servis, triaj, ayakta bakım ünitesi, izolasyon, rehabilitasyon, eczane, sterilizasyon, su arıtma, atık sistemleri, yönetim, sosyal alan, teknik depo ve morg bulunuyor.

AKREDİTASYON ONAYLANDI

Sunumların ikinci gününde ise AID yetkilileri, sahra hastanesinin işleyiş süreçleri, afet bölgesinde sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve DSÖ standartlarına uygun raporlama mekanizmaları hakkında ayrıntılı sunumlar yaptı. Yapılan sunumların ardından DSÖ'nün temsilcileri arasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından, AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin akreditasyon süreci onaylandı.

"TÜRKİYE'DE İLK OLDUK"

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Yavuz Dede, program sonrası verdiği röportajda şunlara değindi: "Biz, AID Uluslararası Doktorlar Derneği olarak verifikasyon işlemimizi gerçekleştirdik. 3 yıldır devam eden yoğun çalışmaların neticesinde akreditasyonumuzu aldık. Böylelikle biz de EMT çatısı altında yer alan 40 kurum içerisinde bulunan 15 sivil yapılanmadan biri olduk. Ayrıca Türkiye'de, devlet kurumu olan UMKE'den sonra EMT sertifikası almış ilk sivil kuruluş olma unvanını kazandık. İslam coğrafyasında da ikinci akredite ekip olduk. Gönüllerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu iş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışmadır."

AID, bu kapsamda hem doktor hem de sağlık personelinin eğitimlerine devam ederek her türlü olağanüstü duruma hazırlıklı olmayı, uluslararası iş birliklerini artırmayı ve afet bölgelerinde yerel sağlık altyapılarını destekleyici projeler geliştirmeyi planlıyor. Dernek, önümüzdeki dönemde de insani yardım faaliyetlerine; savaş, salgın ve doğal afet bölgelerinde mağdur olan insanların yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle aralıksız devam edecek.

Düzenlenen program, AID temsilcilerine hediye edilen EMT bayrağı ve Verifikasyon Belgesi ile son buldu.