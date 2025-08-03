Kalp krizinin 5 sinsi belirtisi

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mirror gazetesine konuşan Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını yürüten Kardiyolog Dr. Allison R. Zielinski, kalp hastalıklarının özellikle de kalp krizinin beş semptomla sinyal verdiğini belirtti. Dr. Zielinski tüm semptomlar arasında göğüs ağrısının en önemlisi olduğunu belirtip, göğüs ağrısı yaşayan bir kişinin bu durumu mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtti. Doktor ayrıca fiziksel aktivite sırasında artan göğüs bölgesinde baskı ya da rahatsızlık yaşanmasının kalbin yeterince kan almadığına dair önemli bir gösterge olabileceğini belirtti. Dr. Zielinski; nefes darlığı, kalp çarpıntısı ya da ani baş dönmesi gibi semptomların da kalp rahatsızlığına işaret edebileceğini vurguladı. Bu semptomların biriyle ya da birkaçıyla karşı karşıya olan kişilerin muhakkak durumu ciddiye alıp bir doktor randevusu alması gerektiğinin önemini ifade eden Dr. Zielinski, "Önemli olan semptomları önceden doğru bir şekilde analiz edip, doğru zaman doktora başvurup gerekli kontrolleri yaptırıp önlem almak. Kalp damarlarında yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle karşılaştığımız kalp krizi denilen durum yaşanmadan önce önlem alınmalı. Gerekli görülen damarlar açılmalı, temizlenmeli. Kalp krizi geçirdikten sonra hasta ve yakın çevresi için durum daha zorlayıcı oluyor ne yazık ki" diye konuştu.





MİDE BULANTISI VE BAYGINLIK HİSSİNE DİKKAT

ZIELINSKI İngiliz Kalp Derneği (British Heart Foundation) tarafından yayınlanan son raporlara da gönderme yaparak özellikle kol, boyun, çene, sırt veya mideye yayılan ağrının, kalp krizinin habercisi olabileceğini aktardı. Aniden ortaya çıkan mide bulantısı, aşırı terleme ya da baygınlık hissinin, genellikle gıda zehirlenmesi ya da stres kaynaklı olduğu düşünülse de bu belirtiler kalp sağlığına dair ciddi sinyaller içerebileceğini belirtti. Ayak, ayak bileği ya da alt bacaklarda görülen şişliklerin de kalp yetmezliğinin işareti olabileceğini ifade etti. Bunun nedeni kalbin yeterli miktarda kan pompalayamadığı zaman vücutta sıvı birikiminin yaşanabilmesi.