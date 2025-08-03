Pancar suyu tansiyonu düşürüyor

İngiltere'de Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, doğal besinlerin yüksek tansiyon üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim insanları, pancar suyunun yalnızca birkaç yudumla tansiyonu düşürebildiğini, damar sağlığını iyileştirdiğini ve vücuttaki iltihabı azaltabildiğini kanıtladı. Araştırmaya göre pancar, yüksek oranda doğal nitrat içeriyor. Bu bileşikler, vücuda alındığında nitrik okside dönüşerek damarları genişletiyor, böylece kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor.

İLTİHABI ENGELLİYOR

Üstelik pancar suyu, yalnızca kalp ve damar sağlığına değil, ağız içi mikrobiyomuna da olumlu etki ederek iltihap oluşumunu azalttığı ortaya çıktı. Çalışmayı yürüten ekipten Profesör Andy Jones, "Nitrat bakımından zengin besinler ağız mikrobiyotasını değiştirerek yaşlı bireylerde iltihabı azaltıyor, kan basıncını düşürüyor. Bu da kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlıyor" dedi. Araştırmada, 20 ila 40 yaş aralığındaki her 10 kişiden birinin, 50 ila 60 yaş arasında ise her 10 kişiden beşinin hipertansiyonla mücadele ettiği belirtildi. Yüksek tansiyonla mücadelede genellikle ilaç tedavisi ilk sırada yer alırken, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, pancar suyu gibi doğal desteklerin günlük beslenme düzenine dahil edilmesi tavsiye ediliyor. Bilim insanlarına göre düzenli olarak tüketilecek az miktarda pancar suyu bile damar sistemini koruyarak tansiyon seviyesini dengelemede etkili olabilir. Araştırma sonuçları, pahalı ilaçlara ya da tedavilere başvurmadan da yüksek tansiyonla mücadelede etkili ve ulaşılabilir yollar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.