Bir kan testiyle alzheimer teşhisi

İleri yaştaki bireyler için büyük bir endişe kaynağı olan Alzheimer hastalığının teşhisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Alzheimer tanısı için artık bir kan testi yeterli olacak. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı yeni kan testi, milyonlarca insana umut ışığı oldu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bu tarihi gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Artık hastalığın biyolojik tanısını kan yoluyla koymak mümkün. Bu da erken teşhis ve etkili tedaviler için çok büyük bir avantaj sağlıyor."

BİYOLOJİK TANIDA DEVRİM

Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer'ın bugüne kadar daha çok klinik semptomlara göre tanılandığını, ancak son yıllarda biyolojik belirteçlerle tanının desteklenmeye başlandığını belirterek, şöyle dedi: "Daha önce belden sıvı alma yöntemiyle yapılan biyobelirteç testleri artık yerini çok daha pratik bir yöntem olan kan testine bırakıyor. Kan yoluyla yapılan bu testler sayesinde hastalığın erken döneminde tanı koymak mümkün hale geliyor."

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer tanısının artık çok daha erken konulabileceğini belirterek, "Bu, hem hastaların yaşam kalitesini yükseltmek hem de tedavi şansını artırmak adına büyük bir umut kaynağı. Umutsuz olmaya gerek yok; yeter ki geç kalınmasın" dedi.

AŞI TEDAVİLERİ

SON 2 yılda Alzheimer tedavisinde önemli bir dönemece girildiğini de belirten Prof. Dr. Hanoğlu, monoklonal antikorlar yoluyla yapılan aşı benzeri tedavilerin artık devreye girdiğini söyleyerek, "Bu tedaviler, beyinde biriken amiloid plaklarını temizlemeye odaklı. Özellikle hastalığın başlangıç aşamasında ve prodromal dönemde kullanıldığında süreci yavaşlatabildiği gösterildi" dedi.

YAŞAM TARZI BÜYÜK ETKEN

ALZHEİMER'la mücadelede sadece biyolojik değil, yaşam tarzı temelli önlemlerin de etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hanoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalığın ortaya çıkışını geciktirdiğini ya da yavaşlattığını ifade ederek, şöyle dedi: "Tansiyon ve şeker kontrolü, fiziksel aktivite, uyku düzeni, dengeli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak bu süreçte oldukça önemli."