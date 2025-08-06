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Giriş Tarihi: 6.8.2025 15:35

Bakan Memişoğlu'ndan önemli açıklama: "Kapalı alanlarda sigara yasağına sıkı denetim!"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz" dedi.

İHA
Bakan Memişoğlu’ndan önemli açıklama: Kapalı alanlarda sigara yasağına sıkı denetim!

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye genelinde uygulanan kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerle ilgili videolu paylaşım yaptı. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Görevimiz temiz hava. Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

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Bakan Memişoğlu'ndan önemli açıklama: "Kapalı alanlarda sigara yasağına sıkı denetim!"
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