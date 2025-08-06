Obezite kör ediyor

Çağımızın hastalıklarından biri olarak kabul edilen obezitenin, eklem hastalıkları, diyabet ve kalp damar tıkanıklığı gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığı biliniyor. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), obezitenin göz sağlığı açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

KAFA İÇİ BASINCI ARTIYOR

Türk Oftalmoloji Derneği Nöroftalmoloji Birim Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyza Önder, "Kilo artışına bağlı kafa içi basınç artışı sinsice ilerleyen bir tablo. Göz siniri bu basınçtan olumsuz etkileniyor. Genellikle hastalar baş ağrısı nedeniyle nöroloji uzmanına başvuruyor ve nörologların yönlendirmesiyle göz hekimine ulaşıyor. Bu süreçte erken tanı çok önemli olduğu için zaman kaybedilmemesi gerekiyor" dedi.

KİLO KONTROLÜ ŞART

Prof. Dr. Önder, bu hastalıkta koruyucu sağlık yaklaşımı ile öncelikle kilo verilmesini hedeflediklerini belirterek, "Diyetisyen ve fizik tedavi uzmanları eşliğinde yürütülen programlarla kilo kaybı sağlanırken, göz sinirine baskının azalması için bazı ilaçlar kısa süreli kullanılabiliyor. Ancak ilaçlar uzun vadeli çözüm değil. Temel amaç kalıcı kilo kaybıdır. Kilo verilemez ve hastalık ilerlerse cerrahi tedaviler de gündeme geliyor" dedi.

BAŞ AĞRISINA DİKKAT

Prof. Dr. Önder, kilo ile mücadelede baş ağrısı çeken hastalara göz kontrolünden geçmesini önerdiklerini söyledi.



GÖZ SİNİRİNİ BOZUYOR

SON dönemde popülerleşen bazı zayıflama ilaçlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Önder, şunları söyledi: "Kilo vermek için kullanılan bazı ilaçların, göz siniri dolaşımını bozarak körlüğe kadar gidebilecek ciddi tablolar oluşturduğunu gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla diyet ve hareket temelli programlar tamamlanmadan bu tür ilaçlara başvurulmamalı. Hastalarımızın mutlaka hekimlerine danışarak hareket etmesini öneriyoruz."



MUAYENENİZİ AKSATMAYIN

BAŞ ağrısı yakınması olan ve fazla kilosu bulunan kişilerin, yalnızca nöroloji değil, göz muayenesinden de geçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Önder, "Olası bir görme kaybının erken fark edilmesini sağlar. Obeziteyle mücadele yalnızca kalp ve eklem sağlığı değil, göz sağlığı için de son derece önemlidir" vurgusunu yaptı.

DÜNYANIN YARISI OBEZ OLACAK!

2030'a kadar dünyada 1,13 milyar yetişkinin obez olacağı öngörülüyor. Bu sayı 2010 ile kıyaslandığında yüzde 115 artış demek. Yine 2030'a kadar 3 milyar kişinin obezite ile yaşayacağı öngörülüyor. Türkiye'deki obez birey sayısı 2022'de 18,7 milyonu aştı, yani nüfusun yüzde 36'sı aşırı kilolu. Türkiye'de Yüksek Kitle İndeksi'ne sahip yetişkin sayısının 2030'a kadar 47,4 milyon olacağı öngörülüyor.