Gıda koruyucuları tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırabilir

Fransa'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, market ürünlerinde bakteri ve küf oluşumunu engellemek için kullanılan yaygın koruyucular, yüksek tansiyon riskinde yüzde 29, kalp krizi ve felç riskinde ise yüzde 16 artışla ilişkilendirildi. Araştırma, renk değişimini önlemek amacıyla kullanılan sitrik asit ve askorbik asit (C vitamini) gibi 'doğal' antioksidan koruyucuların da daha fazla tüketildiğinde yüksek tansiyon riskini yüzde 22 artırdığını ortaya koydu.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 50 ARTTI

Bu maddeler meyve gibi besinlerde doğal olarak bulunsa da, araştırmanın kıdemli yazarı Mathilde Touvier'e göre koruyucu olarak kullanıldıklarında tam anlamıyla doğal sayılmıyor. Paris'teki Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde araştırma direktörü olarak görev yapan Touvier, "Doğal olarak bulunan askorbik asit ile sonradan eklenen, kimyasal yollarla üretilmiş askorbik asidin sağlık üzerindeki etkileri farklı olabilir" dedi.

Touvier, "Bu nedenle burada gözlemlenen sonuçlar, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan maddeler için geçerli değil" ifadelerini kullandı. Araştırma, ultra işlenmiş gıdalardaki farklı katkı maddelerinin kalp-damar hastalığı riskinde nasıl rol oynayabileceğine dair yeni veriler sundu. Ultra işlenmiş gıdalar daha önce kalpdamar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde yaklaşık yüzde 50 artış, obezite riskinde yüzde 55 yükseliş, uyku bozukluklarında yüzde 41 artış ve tip 2 diyabet gelişiminde yüzde 40 artışla ilişkilendirilmişti. Obezite, diyabet ve kötü uyku düzeni ise kalp sağlığıyla yakından bağlantılı kabul ediliyor. Touvier ve ekibinin daha önce yaptığı araştırmalar, insanların tükettiği koruyucu içeren gıdaların yalnızca yüzde 35'inin ultra işlenmiş ürünlerden oluştuğunu ortaya koymuştu. Bu da koruyucuların günlük beslenmede oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Araştırmada yer alan Universite Sorbonne Paris Nord'da doktora öğrencisi olan Anais Hasenböhler, "Sorunu çözmek için tamamen çıkarılması gereken tek bir gıda grubu yok" dedi. Hasenböhler, "Bu sonuçlar tüketicilerin işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdaları tercih etmesi yönündeki tavsiyeleri destekliyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, taze ve işlenmemiş ürünlerin tercih edilmesini önerirken, hızlı tüketim için ise katkı maddeleri yerine düşük sıcaklıkla korunan dondurulmuş ürünlerin daha iyi bir seçenek olabileceğini belirtti.

112 BİN KİŞİ İNCELENDİ

European Heart Journal dergisinde yayımlanan araştırma, 15 yaş üzerindeki 112 binden fazla kişinin kalp-damar sağlığı üzerindeki 58 farklı koruyucunun etkisini inceledi. Katılımcıların tamamı, 2009'dan bu yana Fransa genelinde gönüllülerin beslenme alışkanlıklarını takip eden Nutri- Net-Sante çalışmasına dahil edildi. Araştırmaya katılan kişiler, her altı ayda bir üç gün boyunca tükettikleri tüm yiyecek ve içecekleri marka isimleriyle kaydetti. Araştırmacılar da ürün içeriklerini inceleyerek koruyucu tüketim düzeylerini yıllar içindeki sağlık verileriyle karşılaştırdı. Katılımcıların en az yüzde 10'u tarafından tüketilen 17 koruyucu detaylı şekilde incelendi ve bunlardan sekizinin önümüzdeki 10 yıl içinde yüksek tansiyonla ilişkili olduğu görüldü.