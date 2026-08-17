Sağlıkta dünyaya örneğiz

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önceki gün İstanbul'da sağlık habercileriyle bir araya geldi. Toplantıda ben de vardım. Bakan Memişoğlu, sağlıkta son dönem yaptığı icraatları tek tek anlattı.

SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BİZE GELİYORLAR

Türkiye'nin sağlık sisteminin ülkemizin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Özellikle son 25 yılda Türkiye'de sağlıkta büyük bir gelişim süreci yaşanıyor. Sağlık hizmetinin iyi sunulmasının en önemli etkenlerden biri de iyi bir sağlık çalışanı ordumuzun olmasıdır. Bugün 3 milyonun üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Çevremizdeki ülkeler bizim sağlık hizmetimizi örnek almaya çalışıyorlar ve bizden destek istiyorlar" dedi.

PALYATİF KRİTİK BAKIM HİZMETİ

'Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna' ilişkin yönetmeliğin detaylarını da anlatan Bakan Memişoğlu, şöyle dedi: "Bizim yoğun bakımlarımızdaki hastalarımızın 4'te biri uzun süre yatan kronik hastalardı, bakım hastalarıydı. Bu yönetmelikle 'Palyatif kritik bakım hizmeti' diye bir şey tanımladık. Evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetlerini entegre ettik. ESKOM (Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi) denilen bir merkezi komuta merkezi oluşturduk. Toplum yaşlandıkça ve aile küçüldükçe yaşlılarımızın bakımı ile ilgili ve sağlık hizmetiyle ilgili farklı bir modele geçmek zorundayız. Onun için bu modeli oluşturduk. Aile hekimi de bu sisteme dâhil edildi. Türkiye genelinde 271 bin yatağımız var, 7 bin 822 yatağımız palyatife ayrılmış durumda. İstanbul'da da 910 palyatif bakım yatağımız var."

LONGEVİTY YERİNE KAMUDAN 'ESENLİK PROJESİ'

'Esenlik mevzuatı' ile sağlıklı insanlara sağlık hizmeti sunulmasını sağladıklarını belirten Bakan Memişoğlu, şöyle dedi: "Tedavi amacı ile yapılmayan ve tedavi sonrasında 6 aylık nekahat dönemi için yapılmayan sağlık hizmetlerini özel sektör de bizim tanımladığımız yerde sunabilir' dedik. Nasıl dedik bunu? Mesela bin yataklı otel. Bu mevzuat çıkmadan önce otel sahibi veya işletmecisi otelde sağlık hizmeti sunamıyordu. Şimdi siz otelinizin bir kısmına veya tesisinizin bir kısmına veya bağımsız olarak 'Esenlik kurumu' kurabilirsiniz. Bir sorumlu doktor tanımlıyorsunuz. İster diyetisyen, ister fizyoterapist, ister çocuk gelişimci, ister manuel terapi; her şeyi yapabiliyorsunuz. Sadece bakanlıktan ruhsat alacaksınız. Esenlik mevzuatıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerini özel sektörün de yapabilmesini sağlıyoruz. Böylece insanları sağlıklı yaşama teşvik etsinler istiyoruz. Çok açık ve geniş bir mevzuat yaptık. İstanbul'da da çok yakında böyle bir yere ruhsat vereceğiz. İstanbul'da ayrıca 34 Sağlıklı Hayat Merkezinde ücretsiz hizmet sunuluyor."

SMA YURT DIŞI TEDAVİSİ MERCEK ALTINDA

SMA ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: "SMA hastaları için bağış toplanıp, yurt dışında iyi olacakları vaadinde bulunanların, bu vaatlerinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağışla alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileşmedi mi? Sonucunu bilimsel olarak açıklayacağız. Ben bir daha söylüyorum. Bu konuda Türkiye sağlık sistemi, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti her türlü parayı, her türlü imkânı sağlıyor. Bilimsel kurullar vasıtasıyla gerçekten o çocuğa faydası var ise o ilacı da alırız, o tedaviyi de uygulatırız. Biz bu konuda başvuruları alıp Bakanlıkta değerlendiriyoruz. Bugün bu ülke herhangi bir yerdeki vatandaşa ihtiyaç olduğu zaman uçağını gönderiyor, jetini gönderiyor. Toplum bunu bilsin. Bugün sağlık sistemi olarak biz dünyadan örnek almıyoruz. Dünya bizi örnek alıyor."

HPV AŞISI BİLİM KURULUNDA

HPV aşısıyla ilgili daha önce ücretsiz yapılacağı konusundaki açıklaması hatırlatılan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: "HPV ile ilgili biliyorsunuz biz dünyada olmayan bir şey yapıyoruz. HPV taraması yapıyoruz. Bilim insanlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. 'Hocam, bunu açıkladınız ama bunun biz karşılığını görüşüyoruz. Çünkü buna gerek yok. Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım' dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili 13 tane aşıyı sağlık programına almışken, insanımıza faydası varsa HPV'yi de alacağız. 13 tane aşıya tamamen ücretsiz programında yer veren başka bir ülke yok."

GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIK

Bakan Memişoğlu, sağlıkta yapılan icraatları şöyle sıraladı:

■ İstanbul'da son 24 yılda 79 tane büyük hastane yapıldı. Türkiye genelinde 27 tane şehir hastanesi yaptık.

■ 8 tane yerli aşının üretimi için planlamalarımızı yaptık. İnşallah yerli aşı üretimini Türkiye'de kendimiz yapacağız.

■ 2 sene içinde yüzde 70'in üzerinde yerli ultrasonumuzu üreteceğiz. Bunun sözleşmesini de yaptık. Şimdi Hacettepe ve Teknopark'ta üretimini yapıyoruz.

■ Kendi kalp-akciğer pompamızı ASELSAN'la beraber yaptık. Bu çok teknolojik bir cihaz. Bir ay önce hastalarda kullanmaya başladık.

■ Solunum cihazı yapıyoruz. Home Vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi şu; kapsül endoskopi yapıyoruz.

■ Özellikle kanser, SMA gibi moleküler hastalıklarla, immünoterapi ilaçlarlarını kendimiz üretir hâle getiriyoruz. Bunun klinik çalışmalarına da başlayacağız çok kısa zamanda.

■ Türkiye'de mamografiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yapay zekâ ile mamografi tanılarını koyabilir hâle geleceğiz. Radyolog desteğiyle yapay zekâ ile destekli bir sistemle çalışıyoruz.

■ Mobil röntgen makinesini de ASELSAN'da yaptık.