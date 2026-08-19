Böbrek taşı kabusu

Şiddetli bel ağrısıyla başlayan böbrek taşı, tedavi edilmediğinde yalnızca ağrıya değil, böbrek fonksiyonlarının kaybına ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, böbrek taşı hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Taşın yerine ve büyüklüğüne göre tedavinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Atış, "Düzenli takip ve yeterli sıvı tüketimi taş oluşumunu önlemede kritik rol oynuyor" dedi.

YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Böbrek taşının toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Atış, "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 10-12'sinde böbrek taşı görülüyor. Taş hastalığı doğru zamanda ve uygun şekilde tedavi edilmezse böbreğin fonksiyonunu kaybetmesine kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavi planı; taşın büyüklüğüne, bulunduğu yere ve böbrekte oluşturduğu hasara göre belirlenmelidir" dedi. Taşın idrar kanalını tıkamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atış, şu tehlikelere dikkat çekti: "Kanala düşen taş böbrekte tam tıkanıklığa neden olduğunda böbrek fonksiyonları bozulabilir ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar gelişebilir."

ACİL MÜDAHALE EDİLMELİ

Prof. Dr. Atış, özellikle şiddetli ağrıya ateşin eşlik ettiği hastalarda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini belirterek, şu önemli uyarıyı yaptı: "Bu hastaların çoğunda hastaneye yatış, antibiyotik tedavisi ve böbreğin rahatlatılmasına yönelik girişimler gerekebilir."

TEDAVİDE ŞOK DALGA

BÖBREK taşı tedavisinde taşın boyutuna göre tedavi planlandığını, bu nedenle farklı yöntemlerin uygulandığını belirten Prof. Dr. Atış, "2 santimetrenin altındaki taşlarda şok dalga tedavisi veya endoskopik lazer yöntemleri tercih edilebilirken, daha büyük taşlarda böbreğe küçük bir kesiyle ulaşılarak, taşlar kırılıp çıkarılabiliyor. Gerekli durumlarda laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Burada en önemli nokta hastaya en uygun tedavi yönteminin zamanında uygulanmasıdır" diye konuştu.

BOL SU İÇMEK TAŞI ÖNLER

BÖBREKLERDE taş hastalığının tekrar etmesini önlemek için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Atış, "Günlük sıvı tüketimi artırılmalı ve idrar miktarı yeterli seviyede tutulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemeyle sıvı kaybı arttığı için daha fazla su içilmesi gerekir. Ayrıca kırmızı et tüketimi dengelenmeli, yemeklere ilave tuz eklenmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve gereksiz vitamin takviyelerinden kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek doz C vitamini bazı kişilerde böbrek taşı oluşumunu artırabilir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör