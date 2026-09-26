Kornea naklinde bıçak yerine lazer dönemi

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu, kornea nakillerinde uzman bir hekim. Hangi hastaya hangi tedavinin yapılacağını en minimal ölçüler ve teknikler kullanarak, çözüyor. Korneanın, gözün en önünde bulunan saat camı şeklindeki saydam doku olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kubaloğlu, kornea nakli, tıbbi adıyla 'keratoplasti' hakkında önemli bilgiler verdi. Kornea naklinde gelinen en son noktayı anlattı…

BU HASTALIKLARDA

Prof. Dr. Kubaloğlu, kornea nakli gerektiren hastalıkları şöyle sıraladı: "Gözde hasar oluşturan yaralanmalar, kornea enfeksiyonları, kalıtsal distrofiler sonucu gelişen lekeler, endotel hücre azlığında oluşan kornea ödemi nedeniyle görme kaybı oluşmuşsa tekrar görebilmek için kornea nakli gerekir."

BAŞARI ORANI YÜKSEK

İyi görebilmek için kornea dokusunun yapısının korunması ve şeffaflığının devamının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kubaloğlu, "Korneanın şeklinin bozulduğu veya saydamlığını kaybettiği durumlarda hastaların görmesi azalır. Korneanın birçok hastalığında tekrar görebilmek için kornea nakli gerekir. Kornea nakli, verici kornea dokusu ile hastalıklı kornea dokusunun değiştirilmesi işlemidir. Yüzyıldan beri yapılmaktadır. Kornea nakli, tüm doku ve organ nakilleri arasında en çok yapılan ve en başarılı olanıdır" dedi.

KÜÇÜK BİR KESİDEN

Kornea nakli ameliyatlarındaki yenilikler hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kubaloğlu, şunları söyledi: "Kornea dokusu anatomik olarak farklı tabakalardan oluşur. Teknolojik yenilikler ve bilimsel gelişmeler ile birlikte son yıllarda kornea nakli ameliyatlarında birçok yenilik olmuştur. Artık eskiden olduğu gibi kornea dokusunu tam kat olarak değiştirmek yerine, sadece hastalığın etkilediği kornea tabakasını değiştirmek mümkün hâle gelmiştir. Yine, kornea nakli ameliyatlarında dokuları kesmek için kullanılan özel bıçakların yerini lazer ile yapılan kesiler almış, böylece daha iyi iyileşen ve daha uyumlu kesiler yapılabilmiştir. Tüm bu gelişmeler kornea nakli ameliyatlarının başarısını artırmıştır."

DİKİŞ BİLE YOK ÇOK DOĞAL GÖRÜNÜYOR

Kornea nakli sonrası göz rengi değişmez" diyen Prof. Dr. Kubaloğlu, şunların altını çizdi: "Dışarıdan bakıldığında bir hastanın kornea nakli ameliyatı geçirdiği fark edilmez. Özellikle hücre nakli ameliyatlarında, gözün mikroskop altında muayenesinde bile doktorlar tarafından fark edilmeyecek kadar doğal görünen anatomik yapı vardır."

İKİ FARKLI TEKNİK İLE NAKİL

Kornea nakli ameliyatlarında temel olarak iki farklı teknik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kubaloğlu, "Sadece korneanın ön tabakaların değiştirildiği 'ön lameller kornea nakli' ve sadece arka kornea tabakasının değiştirildiği 'endotelyal hücre naklidir.' Ön lamellar kornea nakli sırasında korneanın en alt hücre tabakasına kadar olan kornea dokusu değiştirilir. Yani hastanın kornea dokusunu besleyen endotel hücrenin bulunduğu zar tabakası korunur. Femtosaniye lazer yardımlı olarak da yapıldığında dokular arası uyum çok daha iyidir ve daha iyi sonuç alınır. Hasta gözünün nakledilen dokuyu reddetme riski ortadan kalkar. Bu teknik hastalar arasında hücre nakli ya da dikişsiz kornea nakli olarak da bilinir. Bu nakil küçük bir kesiden kapalı bir sistem ile yapılır. Çok ince bir doku tabakası değiştiği için nakledilen dokunun red riski çok düşüktür. Gözün anatomik yapısı korunmuş olur ve iyileşme çok hızlıdır. Görme sonuçları mükemmeldir. Hastalar, 2 hafta içinde normal yaşamlarına döner" dedi.

GÖRME İÇİN SON ŞANS: YAPAY KORNEA

YAPAY kornea nakli ile ilgili ise Prof. Dr. Kubaloğlu, şu bilgileri verdi: "Yapay kornea nakil ameliyatları ülkemizde ve tüm dünyada sınırlı sayıda göz kliniklerinde yapılıyor. Dünyagöz olarak yapay kornea nakillerini yapacak bilgi birikimi ve teknolojiye sahibiz ve yıllardan beri bu ameliyatları yapıyoruz. Kornea kaynaklı körlükte, yapay kornea nakli, görme için son seçenektir. Yapay kornea nakli 'Boston Keratoprotez' ve 'KPro implantasyonu' olarak bilinir. Yapay kornea ameliyatı, hiç görmeyen ve kornea nakli başarısı olmayan hastaların gözüne yapılır. Kornea nakil ameliyatlarına göre daha fazla komplikasyonlara sahiptir. Bu nedenle hiç görmeyen hastalara son seçenek olarak yapılır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör