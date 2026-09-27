Provalı göz kapağı operasyonu

Sağlık yazarı olduğum için birçok kişi bana göz kapağı estetiğini soruyor. 'Nasıl yapılıyor?', 'Tehlikeli mi?', 'Sadece estetik amaçlı mı yapılıyor?' gibi sorularla çevremde çok karşılaşıyorum. Ben de göz kapağı estetiği ile ilgili tüm merak edilenleri Oküloplastik cerrahi alanında uzman olan Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gamze Öztürk'e sordum.

EN İNCE HESAPLAMA

Prof. Dr. Öztürk, göz kapağı estetiği konusunda son derece hassas ve ince düşünüyor. Öyle ki "Bu operasyon öncesi önce muayene sonra prova daha sonra ameliyat" diyor. Benim de göz kapağımı inceleyen Prof. Dr. Öztürk, önce göz muayenemi yaptı. Gözümde kuruluk var mı kontrol etti. Sonra, elime bir ayna verip, elinde kalem ne kadarının alınması gerektiğini, bu deri fazlalığı alındığında gözümü rahatlıkla kapatıp, kapatamayacağımı en ince ayrıntısına kadar hesapladı. Ben bu muayeneyi yaptırırken, aslında okuyucularımıza bu operasyonların nasıl planlandığını göstermek istemiştim. Ama benim de göz kapağı operasyonuna aday olduğumu öğrendim. Bakalım, şimdilik bunu ileri ki günler için planlamaya karar verdim. Ancak, Prof. Dr. Öztürk'ten çok önemli bilgiler elde ettim.

DEFORMASYONU NE ARTIRIYOR

Prof. Dr. Öztürk, göz kapağı estetiği düşünenlere öncelikle önemli uyarılarda bulunarak, "Zaman ve yerçekimi etkisinin yanı sıra uzun süreli güneş ışığına maruz kalma, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz uyku ve hava kirliliği gibi faktörler de göz kapaklarındaki deformasyonları artırabilir. Bunun sonucunda üst ve alt göz kapaklarında çeşitli sorunlar oluşabilir" dedi.

GÖRÜŞ ALANI DARALIYOR

Bu operasyonun sadece estetik amaçlı yapılmadığını, üst göz kapağındaki belirgin sarkmaların bazı kişilerde görüş alanını kısıtlayarak, günlük yaşamı olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, "Görme performansının düşmesi; araç kullanmayı, bilgisayar başında çalışmayı ve kitap okumayı zorlaştırabiliyor" dedi.

ESTETİKTEN ÖNCE MUAYENE

Göz kapağı estetiği planlanırken yalnızca ne kadar deri veya yağ dokusu çıkarılacağına bakılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öztürk, şunlara dikkat çekti: "Göz kapağı estetiği düşünen kişiler yalnızca estetik değerlendirmeyle yetinmemeli. Göz kapağı, göz sağlığıyla doğrudan ilişkili bir yapıdır. Göz yüzeyi sağlığı, gözyaşı kalitesi ve kapakların kapanma fonksiyonu, kuru göz değerlendirmesi mutlaka yapılmalı."

HASTANIN TIBBİ BİLGİLERİ

Prof. Dr. Öztürk, diyabet, tiroit ve dolaşım bozukluğu hastalığı olanlar için ameliyat öncesi bazı önlemler alınması gerektiğini de söyleyerek "Göz kapağı ameliyatı olmasına karar verilen hastanın sigara kullanıp kullanmadığı, varsa sürekli olarak kullandığı ilaçlar ve takviyeler değerlendirilmelidir" dedi.

DOĞAL GÖRÜNÜM

Göz kapağı estetiğinde amacın hastanın yüz ifadesini değiştirmek veya herkeste aynı göz çevresi görünümünü oluşturmak olmadığını belirten Prof. Dr. Öztürk, şunlara dikkat çekti: "Doğal sonuç için hastanın kendi anatomik yapısının korunması gerekir. Çıkarılacak doku miktarı belirlenirken, estetik beklentinin yanı sıra göz kapağının kapanma ve göz yüzeyini koruma fonksiyonu da dikkate alınmalıdır."

KİŞİYE ÖZEL GÖZ KAPAĞI OPERASYONU

Her göz kapağı fazlalığının aynı yöntemle tedavi edilmediğini de söyleyen Prof. Dr. Öztürk, şöyle dedi: "Göz kapağı estetiğinde cerrahi plan; hastanın yaşı, kaş seviyesi, kapak yapısı, deri ve yağ dokusunun dağılımı, göz kapağını kaldıran kasların fonksiyonu ve gözün yüz içindeki konumu dikkate alınarak oluşturuluyor. Üst göz kapağındaki ağırlık hissi her zaman yalnızca deri fazlalığından kaynaklanmaz. Kaş düşüklüğü veya göz kapağını kaldıran kaslarla ilgili problemler de benzer bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle başka bir hastaya uygulanan cerrahi yaklaşım veya çıkarılan doku miktarı her kişi için uygun olmayabilir. Gözün rahat biçimde kapanmasına engel olacak ölçüde fazla deri çıkarılması, göz yüzeyinin açıkta kalmasına ve kuruluk yakınmalarının artmasına neden olabilir."

30 DAKİKADA AMELİYATHANEDE YAPILIYOR

Göz kapağı ameliyatlarının genellikle günübirlik yatışla ve lokal anestezi altında ameliyathanede yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Sedasyon uygulanarak, hazırlanan hastanın göz kapaklarına anestezi uygulamak suretiyle göz kapağı ameliyatı yapılır. Ameliyat yaklaşık 30-45 dakika sürer. Göz kapağı ameliyatlarının ardından hasta gözleri kapatılmadan istirahate alınır ve kendisini hazır hissettiğinde taburcu edilir. Ameliyat sonrasında, 7-10 gün içinde dikişleri alınır" dedi.

UZMANINDAN AMELİYAT SONRASI ÖNERİLER

Prof. Dr. Öztürk, göz kapağı operasyonu sonrası hastalara şu önerilerde bulundu:

■ Ödem ve kanama riskini en aza indirmek için her saat başı göz kapaklarına 10 dakikalık buz kompresi uygulanmalı.

■ Ameliyat sonrası birkaç gün başın göğüsten yüksek olacak şekilde uyumalarını öneriyoruz.

■ 3 gün sonra banyo yapılabilir ve ortalama 4 gün sonra hasta normal aktivitelerine dönebilir.

■ Bir hafta boyunca ağır kaldırmaktan, yüzmekten, koşu gibi yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekir.

■ Sigara içilmemeli.

■ Gözlerini ovalamamalı.

■ 2 hafta boyunca kontakt lens kullanılmamalı.

■ Koyu renkli güneş gözlüğü takılmalı.

■ Göz kuruluğunu önlemek amacıyla bazı ilaçlar da reçetelendirebiliyoruz.