Basit atıştırmalıklar beyni güçlendiriyor

Beslenme beyin sağlığı açısından oldukça önemli. Araştırmalar, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan kuruyemişlerin beyin yaşlanmasını geciktirdiğini ve beyin sağlığını desteklediğini ortaya koydu. Food & Function dergisinde yayımlanan çalışmada, ortalama yaşı 61 olan 1.771 yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve zihinsel sağlık verileri incelendi. Bulgular, dengeli beslenme programına eklenecek kuruyemişlerin beyin sağlığı açısından faydalı olduğunu gösterdi. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler az miktarda tüketilse bile bilişsel işlevleri iyileştirdiği gözlemlendi. Nutrients dergisinde yayınlanan çalışmada ise 45 yaş ve üzeri 17 binden fazla yetişkinin 18 yıl boyunca beslenme alışkanlıklarını analiz edildi. Günlük küçük bir porsiyon kuruyemişin bile daha iyi beyin sağlığıyla ilişkili olduğu tespit edildi. Öte yandan Avustralya'da 2 bin 100'den fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaları daha fazla tüketen kişilerin dikkat ve zihinsel işleyişinin diğerlerine göre daha kötü olduğunu ortaya koydu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör