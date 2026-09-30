Kalbinize iyi bakın!

Kalp sağlığı, yalnızca kalbi değil, beyin ve bacaklar başta olmak üzere vücudun tamamındaki damar sistemini ve genel sağlık durumunu yakından ilgilendiriyor. Damar sağlığından beslenmeye, düzenli hareketten uyku kalitesine ve sigaradan uzak durmaya kadar yaşam tarzının birçok unsuru kalbin geleceğini etkiliyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

'29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Bu kapsamda Medipol Sağlık Grubu'ndan Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Bilal Boztosun, Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal; kalp hastalıklarının önlenmesi ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Damar sağlığının korunmasından kalp krizinin belirtilerine, kalp pillerinden modern kalp cerrahisindeki gelişmelere kadar kalp sağlığı hakkında önemli bilgiler verdiler. İşte uzmanların kalp sağlığı için önerileri...

DAMAR SAĞLIĞI İÇİN AKDENİZ TİPİ BESLENİN

DAMAR sağlığının yalnızca kalbi değil, beyinden bacaklara kadar tüm vücudu etkilediğini belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, sağlıklı yaşlanmanın temelinde damarların korunmasının bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: "Damar sağlığı vücudunuzun tamamının damar sağlığı demek. Genel sağlığınızı korumak istiyorsanız damar sağlığınız iyi olsun ki tüm vücudunuza sağlıklı bir şekilde kan gidebilsin. Damarlarınız sizinle birlikte yaşlanmasın, yaş alsın sadece. Damar sağlığının korunması için yaşam tarzının değiştirilmesi gerekir. Akdeniz tipi beslenme, düzenli hareket, ideal kilonun korunması, kaliteli uyku ve sigaradan uzak durmak çok önemli. Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerleri de kontrol altında tutulmalı."

HER HASTADA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ FARKLI

KALP krizinin, kalbi besleyen kroner damarlardan birinin tamamen tıkanması sonucunda ortaya çıkabilen, hayatı tehdit eden bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan da şunları söyledi: "En sık karşılaşılan belirtilerin başında şiddetli göğüs ağrısı geliyor. Çok şiddetli göğüs ağrısı olur genellikle. Buna çoğunlukla soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olabilir. Ağrı kollara, çeneye ve sırta vurabilir. Kalp krizi her hastada aynı belirtilerle ortaya çıkmayabilir. Bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine yorgunluk, nefes darlığı veya huzursuzluk hissi görülebilir. Her hastada göğüs ağrısı olacak diye bir kural yok. Bazı hastalar sadece bir yorgunluk, bazı hastalar nefes darlığı, bazı hastalar da huzursuzluk hissi tanımlayabilir. Tipik olan, daha önce deneyimlemediği kadar şiddetli göğüs ağrısıdır."

KALP PİLLERİ NABIZ DÜŞÜKLÜĞÜNÜ ÖNLÜYOR

KALP ritmindeki ciddi bozuklukların bazı hastalarda hayati risk oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ise kalp pillerinin özellikle nabız düşüklüğü yaşayan hastalarda önemli bir tedavi seçeneği olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Normal nabız dakikada 60-100 arasında. Bazı hastalıklara bağlı olarak nabızda ciddi düşüşler meydana gelebilir. Kalp normal çalışıyorsa devreye girmiyor ancak nabız düştüğünde elektrik uyarısı çıkararak kalbin nabzının düşmesini engelliyor. Nabız düşüklüğü tehlikeli bir durumdur; bayılmaya, hatta ani kalp durmasına kadar giden ciddi sonuçları olabilir. Bazı hastalarda ise yalnızca nabız düşüklüğünü önlemek yerine, ciddi ritim bozukluklarında kalbe elektrik şoku verilerek, hastanın hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar kullanılıyor."

KÜÇÜK KESİDEN AMELİYAT

KALP cerrahisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ameliyatların daha küçük kesilerle ve hastaların iyileşme sürecini kolaylaştıracak yöntemlerle yapıldığını belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, şu bilgileri verdi: "Robot, kamera ve yapay zeka gibi teknolojiler, cerrahi süreçlerde giderek daha fazla kullanılıyor. Birçok kalp ameliyatında göğüs kafesinin önden tamamen açılmasına gerek kalmadan daha küçük kesilerle işlem yapılabiliyor. Bazı ameliyatlar ise kalp çalışırken ve suni dolaşım sistemine ihtiyaç duyulmadan yapılıyor. Kalp ameliyatları geçmişe kıyasla farklı bir noktaya geldi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör