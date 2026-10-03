Her şey doğru muayene ile başlar

Yapay zeka destekli son teknolojik cihazlarla çalışan Dünyagöz Hastaneleri'nde yapay destekli muayenede 6 dakikada bin 200 ile bin 500 veri değerlendiriliyor. Hatta yapay zeka gelecekte oluşabilecek göz rahatsızlıklarını bile anında haber veriyor. Bakın, göz hastalıklarının tedavisinde yeni bir çağ başlatan yapay zeka devrimi Dünyagöz Hastaneler Grubu'nda nasıl kullanılıyor. Dünyada salgın gibi ilerleyen göz tansiyonu yani glokom hastalığında muayenenin önemi nedir? Retina hastalıklarında tek bir muayene ile teşhis mümkün mü? Hastane kapılarını bize açtı ve tek tek göz hastalıkları uzmanları erken tanının önemini anlattı...



YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUAYENE

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Bozkurt Şener, "Gerçekten hastanemiz uzay üssü gibi. Yıldız Savaşları filminin içinde gibiyim" diyerek, şunları söyledi: "Teknolojinin sonuna kadar elimizin altında olması büyük bir güç. Hastayı aldığımız birinci dakikadan itibaren tedavi edip, ameliyat edeceğimiz noktaya kadar teknolojinin içindeyiz. 'Ben bazen yapay zeka ile yarışıyorum.' Çünkü her şeyi birkaç dakikada yapıyor."

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI

Yapay zeka destekli göz muayenesinin, farklı göz yapılarına ilişkin çok sayıdaki veriyi kısa sürede birlikte analiz ederek, erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasına destek olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Şener, teknolojinin sunduğu verinin ancak uzman hekim tecrübesiyle birleştiğinde anlam kazandığını da ekledi.

HEM TEŞHİS HEM TEDAVİ

Yapay zeka destekli göz muayenesinin; kornea, retina, sarı nokta, glokom riski, kornea kalınlığı ve biyometrik parametreler gibi farklı verileri aynı değerlendirme sürecinde bir araya getirdiğini de belirten Prof. Dr. Şener, "Yeni nesil sistemler, geleneksel göz muayenesinden elde edilen klinik bulgulara ek olarak gözün farklı bölgelerine ait çok sayıda parametreyi kısa sürede analiz ediyor. Böylece yalnızca mevcut rahatsızlıkların saptanması değil, henüz tehlikeli evreye ulaşmamış bulguların değerlendirilmesi de mümkün olabiliyor" dedi.

6 DAKİKADA BİN 500 VERİ TARANIYOR

Prof. Dr. Şener sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet yapay zeka hızla hayatımıza girdi ve son birkaç yılda teşhis açısından çok önemli bir hale geldi. Lazer tedavilerle de yapay zekayı birleştirince işin boyutları değişmeye başladı. Yapay zeka 6 dakika içerisinde hasta hakkında bin 200 – bin 500 dataya bakıyor. Gözle ilgili hastanın korneasından retinasına, sarı noktadan glokoma kadar birçok hastalığı 6 dakika içinde tarıyor ve yorumluyor."



GLOKOMDA ERKEN TANI GÖRMEYİ KORUYOR

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan da sinsi ilerleyen glokomun, erken tanı ve tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabildiğini belirterek, bu hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

GÖZ TANSİYONU NEDİR?

Halk arasında göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak bilinen glokomun göz içi sıvısının dengelenememesi sonucunda göz içi basıncının yükselmesi ve görme sinirlerinin kalıcı olarak zarar görmesiyle ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Aykan, "Belirti vermeden ilerleyebilmesi, hastalığı geri dönüşsüz görme kaybının başlıca nedenlerinden biri hâline getiriyor. Glokom tedavisinde temel hedef, göz içi basıncını kontrol altında tutarak optik sinirdeki hasarın ilerlemesini yavaşlatmak ve mevcut görmeyi korumak" dedi.

MUAYENE NASIL YAPILIYOR?

Glokomun açık açılı ve dar açılı olmak üzere iki türü olduğunu belirten Prof. Dr. Aykan, "Her iki türü de erken teşhis ve tedavi uygulamaları yapılmadıkça körlüğe kadar gidebilecek ciddi görme kayıplarına yol açabilir. Görme alanında glokoma bağlı ciddi bir kayıp olmadıkça, hasta bu kayıpların farkına varmaz ve bu sebepten dolayı düzenli göz muayenelerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Tanı aşamasına göz içi basınç, kornea kalınlığı, bilgisayarlı görme alanı ve optik sinir başı ve lifi ölçümleri gerçekleştirilir. Detaylı bir göz muayenesinde gerçekleştirilen bu ölçümler sayesinde, erken tanı koyularak ileri dönemlerde yaşanabilecek ciddi görme kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olur" dedi. Glokom sinsi seyredebildiği için hastanın yalnızca belirgin bir görme şikâyeti yaşamasını beklemenin tanıyı geciktirebildiğini de söyleyen Prof. Dr. Aykan, "Ayrıntılı göz muayenesinde göz içi basıncı ile görme sinirinde oluşan hasarın birlikte değerlendirilmesi, tedavi gereksiniminin belirlenmesinde önem taşıyor. Hastalık saptandıktan sonra göz içi basıncının ve görme sinirinin düzenli aralıklarla izlenmesi gerekiyor" dedi.



RETİNA HASTALIKLARINDA TEK BİR MUAYENE İLE TEŞHİS MÜMKÜN

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, retina hastalıklarının belirtilerinin dikkate alınarak erken teşhis edilmesinin, kalıcı görme hasarlarının önüne geçmede önemli rol oynadığını vurguladı. Op. Dr. Akkan "Dünyaya açılan pencerelerimiz olan gözlerimiz, görme sorunları ile uyarı verdiğinde bu sorunlar ciddiye alınmalı ve en kısa sürede göz doktoruna başvurulmalıdır. Kalıcı görme kayıplarının önüne geçmede en önemli etmen erken teşhistir" dedi.

KALICI KÖRLÜĞE NEDEN OLUR

Retinada meydana gelen hastalıkların zamanında tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kayıplarına neden olduğunu vurgulayan. Op. Dr. Akkan şunları söyledi: "Retina göz küresinin arka duvarını bir duvar kâğıdı gibi kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakasıdır. Retinanın nakli de söz konusu değildir. "

DAMARLAR GÖRÜNTÜLENİYOR

Op. Dr. Akkan, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonunun bu grupta en sık rastlanan hastalık olduğunu belirterek,"Retina hastalıklarının çoğunda muayene sonunda teşhis koymak mümkün. Damarlarla ilgili bazı sorunlarda, özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarında retina damarlarındaki harabiyet oluştuysa anjiyografi istenebilir. Buradaki amaç retinayı besleyen damarların görüntülenmesidir. Ultrasonografiden de yararlanabilir. Retinanın kesitini gösteren optik koherens tomografi (OCT) ise oldukça önemli bir yöntemdir. Işık yardımıyla retinanın kesiti, detayları incelenir. OCT retina hastalıklarında uygulanan tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla da kullanılır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör