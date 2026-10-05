Yapay zeka sesinizden ne kadar yaşlandığınızı ölçebiliyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir "konuşma saati", kişinin sesini ve konuşma biçimini analiz ederek ne kadar hızlı yaşlandığını tahmin edebiliyor. Sistem, konuşma sırasında kullanılan perde, konuşma hızı ve kelime dağarcığı gibi yüzlerce özelliği değerlendirerek kişinin yaşını tahmin ediyor. Nature'a göre araştırmacılar daha sonra tahmin edilen yaş ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkı "konuşma yaş farkı" olarak adlandırdı. Büyük konuşma yaş farklarının, demans gibi durumlarda görülebilen bilişsel sorunlarla güçlü şekilde ilişkili olduğu belirlendi. Araştırmanın ortak yazarlarından nörobilimci Agustín Ibáñez, yalnızca dört dakikalık basit bir konuşma kaydının yüksek tahmin gücü sağladığını belirtti.

Algoritmalar, ses kayıtlarından yaşlanma ve demansla değişebilen 700'den fazla konuşma özelliğini çıkardı. Araştırmacılar daha sonra bu verileri kullanarak katılımcıların yaşını tahmin eden konuşma saati modelini eğitti. Bilişsel sorun yaşayan kişilerin konuşmaları, gerçek yaşlarına kıyasla daha yaşlı olarak değerlendirildi. Sağlıklı kişilerin konuşma yaşları ise genel olarak kronolojik yaşlarıyla uyumlu çıktı. Araştırmada konuşma hızı, duraklamalar ve bilgi aktarırken kullanılan kelimelerin, daha yavaş yaşlanmanın en güçlü göstergeleri olduğu belirlendi. Buna karşılık ses perdesi ve konuşmanın duygusal içeriği, hızlanmış yaşlanmanın güçlü göstergeleri arasında yer aldı.

ÖLÇÜMLER KARŞILAŞTIRILDI

Konuşma yaş farkının yüksek olduğu kişilerde Alzheimer ile ilişkilendirilen p-tau217 seviyelerinin yüksek olduğu görüldü. Beyin görüntüleme ve DNA metilasyonu sonuçları da konuşmaları kronolojik yaşlarından daha yaşlı görünen kişilerin biyolojik olarak beklenenden daha yaşlı olduğunu gösterdi.

3 BİN KİŞİNİN SES KAYITLARI İNCELENDİ

Araştırmacılar konuşma saatini geliştirmek için Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'dan 2 bin 928 kişinin ses kayıtlarını inceledi. Katılımcılar arasında sağlıklı kişiler ile hafif bilişsel bozukluğu, Alzheimer hastalığı veya diğer demans türleri bulunan kişiler de yer aldı.