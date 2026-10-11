Uzak ve yakın gözlüğüne akıllı merceklerle elveda

Dünyagöz Hastaneler Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Akçay'a, akıllı mercekler (premium göz içi lensleri) görmeyi düzeltir mi? diye sordum. Bakın Prof. Dr. Akçay, hangi önemli bilgileri verdi...

TEK AMELİYATLA GÖZLÜKTEN KURTUL

Bazı insanların, yaşamları boyunca görme bozuklukları nedeniyle gözlüğe bağımlı kalmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akçay, "Oysa son yıllarda göz tedavisinde ulaştığımız ileri teknolojiler sayesinde, artık bu bağımlılıktan kurtulmak mümkün hale geldi. Tek bir ameliyatla göz içine yerleştirdiğimiz üç odaklı trifokal mercekler, hastalarımıza uzak, yakın ve astigmat gibi kırma kusurlarından aynı anda kurtulma imkânı sunuyor. Üstelik bu tedavi, ileride ortaya çıkabilecek katarakt ihtiyacını da ortadan kaldırıyor" dedi.

YAKIN GÖZLÜK İHTİYACI NASIL BAŞLAR?

Her şeyin gözün içindeki doğal merceğin yaşlanması ile başladığını söyleyen Prof. Dr. Akçay, şöyle dedi: "45 yaşın altında uzak ve yakın görmesi bozuk olmayan insanlar, 45 yaşında ve sonrasında yakın görmede bulanıklık olduğunu fark ederler. Bunun sebebi gözümüzün içindeki doğal merceğin yaşlanması. 45 yaş ve üstünde artık yakın gözlük ihtiyacı belirir. Hasta, yakını görmek için gözlük takmaya başlar. 60 yaşına kadar yakın gözlüğümüzün numarası da artmaya devam eder. Hastalar, gözlük numarasındaki artmayı 'gözlük kullandığım için mi nuramam arttı acaba?' diye sorgularken, yakın görmede numara artışının normal olduğunu, doğal bir süreç olduğunu ifade etmemiz gerekir."

45 YAŞ SONRASI GÖRME BULANIKLIĞI

Yakın görme ihtiyacı başladığında hastaların çoğu zaman bu durumu geçici bir yorgunluk, ekran kullanımı ya da ışık yetersizliğiyle ilişkilendirebildiğini de söyleyen Prof. Dr. Akçay, "Ancak 45 yaş ve sonrasında ortaya çıkan yakın görme bulanıklığı, çoğu zaman gözün içindeki doğal merceğin esnekliğini kaybetmesiyle ilgilidir" dedi.

ÇOK ODAKLI MERCEKLER

"İşte akıllı mercekler, yani çok odaklı mercekler ya da EDOF mercekler, burada devreye girer" diyen Prof. Dr. Akçay, şu bilgileri verdi: "Gözümüzün içindeki mercek yaşlanıyorsa ve buna bağlı olarak bozuluyorsa, bu merceğin ameliyat ile değişimi yakın görmeyi düzeltir. Akıllı mercek ameliyatı olan hastanın bir daha katarakt ameliyatı olmasına da gerek kalmayacaktır" dedi.

HANGİ AKILLI MERCEK SİZE UYGUN?

Son dönemde iki önemli gelişme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçay, "Bunlardan ilki yeni lazer teknolojileri, ikincisi ise trifokal göz içi mercekleridir. Trifokal mercekler özellikle yakın ve uzak görme problemi yaşayan 45-50 yaş üzeri kişilerde son derece başarılı sonuçlar veriyor" dedi. EDOF (Genişletilmiş Odak Derinliği) merceklerin refraktif cerrahide önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçay, bu merceklerin hem uzak hem de orta mesafede net görüş sağladığını, astigmat gibi kırma kusurlarını da etkin bir şekilde düzeltebildiğini ifade etti. Akıllı merceklerden hangisinin size uygun olduğunun saptanması ve hastanın mutluluğunun sağlanması ancak tetkik ve cerrahın tecrübesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

AYNI AMELİYATTA UZAK GÖRME BOZUKLUĞU DA DÜZELTİLİR

Akıllı mercek uygulamalarında temel amacın hastanın uzak ve yakın görme ihtiyacını birlikte değerlendirmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akçay, "Yakın gözlük ihtiyacının günlük yaşamı ne kadar etkilediği, hastanın bilgisayar, telefon, araç kullanımı ve okuma alışkanlıkları gibi ihtiyaçları ameliyat planlamasında önem taşır. Bu nedenle ameliyat kararı yalnızca yaşa veya gözlük ihtiyacına göre değil, hastanın yaşam tarzına ve göz yapısına göre verilmelidir. Eğer hastada aynı zamanda uzak görme bozukluğu varsa uzak görme de düzelir" diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI UZAĞI DA YAKINI DA İYİ GÖRÜR

10-15 dakika süren ameliyat sonrası ilk gün hastanın uzak ve yakını görmeye başladığını belirten Prof. Dr. Akçay, şöyle dedi: "Trifokal merceklerde 40 cm'den, EDOF merceklerde 55 cm'den yakın okuma sağlanabilir. Yanma, batma gibi hafif şikâyetler için bir süre damla kullanılabilir. Akıllı mercekler, hastaya uzun yıllar uzak ve yakın görüş sağlar. Değiştirilmesi gerekmez. Bu şartların sağlanabilmesi için hastanın gözüne uygun akıllı merceğin seçilmesi ve uygun ameliyatın yapılması şarttır."

KİŞİYE UYGUN AKILLI MERCEK SEÇİLİR

Akıllı mercek ameliyatında en kritik noktasının, tam bir göz muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılması olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Akçay, şunları söyledi: "Her insan farklı yapıda ve farklı görünümdedir. Bu nedenle her insanın gözü de farklı olacaktır. Göz muayenesinde gözümüzün bu ameliyata ihtiyacı olup olmadığı açığa çıkar. Ardından göz tetkikleri yapılır ve size uygun akıllı mercek saptanır. Şu an ülkemizde 40'ın üzerinde farklı akıllı mercek var. Her hastada aynı mercek tipiyle aynı memnuniyetin sağlanması mümkün olmayabilir."