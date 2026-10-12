Depresyondaki birini gözünüzde canlandıracak olursanız, muhtemelen onun yataktan kalkmakta zorlandığını düşünürsünüz. Bu durumdaki kişiler bazen çok ağlayabilirler, arkadaşlarından uzaklaşabilirler. Ancak aynı kişinin akşam yemeğinde şakalar yaptığını, yoğun bir sosyal hayatı olduğunu muhtemelen tahmin etmezsiniz. İşte 'gülümseyen depresyon' olarak adlandırılan rahatsızlığı olan kişiler için de durum böyle.

YÜZDE 50'LİK ARTIŞ OLDU

BBC Türkçe'nin haberine göre; "Gülümseyen depresyon" resmi olarak tanınan bir teşhis değil ama son beş yılda bu terim için yapılan aramalarda yüzde 50'lik bir artış oldu. Cambridge Üniversitesi'nden ruh sağlığı araştırmacısı Dr. Olivia Remes, "Bu, dışarıdan mutlu görünürken içten içe mutsuz hissetmek anlamına geliyor" diyor. Hepimiz bazen kendimizi kötü hissediyoruz.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelindeki 322 milyon kişide bu duygular depresyona dönüşüyor. Depresyon, sürekli üzüntü veya ilgi kaybı gibi belirtilerin aylarca sürmesi ve iş hayatını, ilişkileri, uykuyu ve günlük yaşamı etkilemesi anlamına geliyor. Ancak depresyon her zaman beklediğimiz gibi görünmeyebiliyor. Aslında, çalışmalar depresyon geçirenlerin yüzde 40'ında semptomların belirli örüntülerden saptığı "atipik" bir ruhsal rahatsızlık yaşadığını gösteriyor. Örneğin, bir kişi normalden fazla uyuyabilir, heyecan verici bir şey olduğunda ruh hali geçici olarak iyileşebilir. Depresyondakilerin, kamuflajlama olarak da bilinen, belirli duygularını gizleyerek ortama uyum sağlamak yoluyla hislerini saklayabildiğine dair kanıtlar var.



BU 6 BELİRTİYE DİKKAT EDİN!



1. Bir şeylerden zevk almamak:

Normalde dört gözle beklediğiniz şeyler, arkadaşlarınızla görüşmek, spor salonuna gitmek veya en sevdiğiniz TV programını izlemek, birer angarya gibi gelmeye başladıysa, bu hisler, biraz daha derinlemesine incelemeye değer olabilir.

2. Kollarınız veya bacaklarınız alışılmadık derecede ağır hissediyor olabilir:

"Kurşun ağırlığı çökmüş gibi hissetme" olarak da bilinen bu durum, kişilerin kol ve bacaklarında günlük hareketleri bile daha zahmetli hale getiren yoğun bir ağırlık hissi yaratabiliyor.

3. Sürekli planlarınızı iptal ediyorsunuz:

Başkalarının yanındayken bazen "çok iyi" görünebilirsiniz fakat ruh haliniz bozulduğunda ve artık nasıl hissettiğinizi gizleyemez hale geldiğinizde planlarınızı iptal edebilirsiniz.

4. Daha çok uyuyorsunuz ama yine de kendinizi yorgun hissediyorsunuz:

Normalde yaptığınız tüm aktiviteleri yapmaya devam ediyor ama giderek tükenmiş hissediyor olabilirsiniz.

5. Eleştirilere karşı daha hassas olabilirsiniz:

Patronunuzdan gelen sıradan bir yorum normalden çok daha fazla canınızı yakabilir.

6. İç sesiniz sürekli olumsuz olabilir:

Dışarıdan özgüvenli görünseniz de içten içe kendinize karşı çok daha eleştirel olabilirsiniz.



İNSANLAR NEDEN DEPRESYONU GİZLER?

"Gülümseyen depresyon" yaşayan bazı kişiler depresyonda olduklarının farkına varmıyor, bu yüzden bunu sakladıklarını da bilmiyorlar. Dr. Remes, "Belirtilerinin sadece yoğun ve stresli bir yaşam sürmenin yan ürünü olduğunu düşünebilirler. Bazıları zorluk çektiklerinin farkında olabilir ancak başkalarının bunu fark etmemesi için çok çabalarlar. Bu durum özellikle mükemmeliyetçi ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerde yaygındır. Kendilerinden yüksek beklentileri olur ve gerek kendilerine gerekse başkalarına zorluk çektiklerini itiraf etmek istemeyebilirler" diyor. Bazı insanlar önyargılardan ve başkalarına yük olmaktan korkuyor. Çalışmalar, diğerlerinin ise iş yerinde veya ilişkilerinde yargılanmaktan veya sonuçlarıyla yüzleşmekten endişe duyabileceğini gösteriyor.



DEPRESYONU SAKLAMANIN RİSKLERİ NELER?

UZMANLAR, dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünmeye çalışmanın tehlikeli olabileceğini söylüyor. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden klinik psikolog Prof. Barney Dunn, "Depresyon bizi izole eder ve yalnız hissetmemize neden olur. Kötü ruh haline karşı en iyi panzehirlerden biri de genellikle başkalarıyla bağlantı kurmak" diyor. "Gülümseyen depresyon" aynı zamanda insanların ihtiyaç duydukları yardımı alamamaları anlamına da gelebiliyor.



NELER YARDIMCI OLABİLİR?

"GÜLÜMSEYEN depresyon" terimi de eleştirilerden payını alıyor. Bu yöntem insanların yaşadıklarını tanımalarına ve adlandırmalarına yardımcı olsa da karmaşık bir deneyimi aşırı basite indirgeyebilir. Uzmanlar, "Çünkü gülümsemek kelimesi insana neşe ve mutluluk çağrıştırıyor" diyor. Fakat bu durumun temel özelliği aslında umutsuzluk, boşluk ve değersizlik. Dr. Dunn, güvendiğiniz biriyle hislerimiz hakkında biraz bilgi paylaşarak küçük adımlarla başlamanızı öneriyor. Zorlanıyorsanız, bir tıp uzmanıyla konuşmanızı tavsiye ederek "Konuşmanın, antidepresan ilaçların ve sosyal tedavilerin hepsinin etkili olabileceğine dair sağlam kanıtlar var" diyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör