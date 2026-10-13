Üreme sağlığında longevity dönemi: Mitokondirini gençleştir, anne ol

Dünyadaki doğurganlık hızının düşmesi bilim insanlarını da bu konuda çalışmalar yapmaya yöneltti. Bu yıl Kıbrıs'ta Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) 5'incisini gerçekleştirdiği kongresinde, tüp bebek laboratuvarlarında yumurta gençleştirmek, rahimi yenilemek için yapılan çalışmalar tek tek anlatıldı.

YUMURTA YAŞLANMASINA KARŞI

ABD'deki Yale Üniversitesi Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Seli, yaşlanmayı durdurmak ve sağlıklı yaşlanmak için longevity çalışmalarının çok yaygın hale geldiğini belirterek, "Yanıt aradığımız bir başka büyük soru ise kadın üreme sağlığının en önemli sorunlarından biri olan yumurtanın yaşlanması. Son yıllarda hızla büyüyen longevity araştırmaları üreme tıbbında da yeni bir çalışma alanı açıyor" dedi.

MİTOKONDİRİ MERCEK ALTINDA

Araştırmaların önemli bir bölümünde hücrenin enerji üretiminde kritik rol oynayan mitokondrilerin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Seli, sözlerine şöyle devam etti: "Longevity'nin kısırlık tedavilerine de yansıması var. Bu nedenle kadının enerji metebolizmasını nasıl genç tutabilirizin peşine düştük. Enerji metabolizması iyileştirilirse üreme sağlığı da genç tutulabilir. Vücudun enerji üretim merkezleri olan mitokondiri hücrelerinin içinde bulunan oksijen miktarını artırmak gerekiyor. Mitokondirileri daha sağlıklı hale getirdiğimiz, daha üretken yaptığımız zaman hücreler de genç kalıyor. 10 yılda giderek daha fazla mitokondiri fonksiyonunu iyileştirip, yumurta ve embriyo sağlığını artırmayı hedefliyoruz."



ZAYIFLAMA İĞNELERİ KISIRLIK TEDAVİSİNDE

TÜBİD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun obez olduğunu belirterek, son yapılan çalışmalarda yeni nesil zayıflama iğnelerinin kısırlık oranlarını ciddi şekilde düşürdüğünün görüldüğünü söyledi.

GEBELİK ŞANSINI ARTIRIYOR

PROF. Dr. Zeyneloğlu, "Metabolik sağlık yumurta kalitesi açısından önemli. Yüksek kolesterol, kan şekeri sorunlarına yatkınlık ve yüksek trigliserid düzeyleri yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni nesil zayıflama iğneleri de bu nedenle üreme sağlığının gündemine girmiş durumda. Kilo kaybından sonra daha kaliteli yumurtalar elde edilebiliyor. Uygun hastalarda vücut ağırlığının yüzde 10-20'sinin kaybedilmesi gebeliğe ulaşma şansını önemli ölçüde artırıyor. Tabii bunların doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor" dedi.



KADIN YUMURTALARINI GENÇLEŞTİRİYORLAR

TÜBID Başkanı, Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Bir yandan kısırlık tedavileri bir yandan da 'Kariyer de yaparım çocuk da' diyen kadınların sayısı yükseldikçe doğum yaşı artıyor. Kadın yumurtalarını gençleştirmek için PRP, ekzosom, kök hücre uygulamaları yapıyoruz. Rahimi yenilemek için de PRP uyguluyoruz" dedi. Prof. Dr. Tıraş, daha önce yumurtayı gençleştirmek için PRP yaptıklarını, şimdi ise kendilerinin geliştirdiği özel bir teknik ile endometriyal PRP enjeksiyonu yaptıklarını söyleyerek, "Bu çalışmada PRP'yi rahim içine iğneyle uyguluyoruz. Bu çalışma uluslararası bir dergide de yayınlandı. Yumurtaya PRP yapıyoruz, bir miktar şans artıyor. Rahime de yaptığımız zaman şans daha da artıyor. Rahim zarı kalınlaşmayan hastalar var. Bu tekniği Amerika'da Yale Üniversitesi'nde Prof. Dr. Emre Seli hocamız da çalışıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör