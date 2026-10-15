‘Mamografinizi yaptırın!’

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi kadın hekimler, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" ve "15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü" dolayısıyla önemli mesajlar verdi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tülay Eren, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu belirterek, meme kanserinde erken teşhis konulduğunda hastalığın tamamen iyileşme şansı olduğunu, bu nedenle tarama ve erken tanının üzerinde çok yoğun çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Eren, "Meme kanserinden korkmak yerine bilinçlenelim. Yanlış inanışların değil, bilimin rehberliğinde hareket edelim. Çünkü erken tanı hayat kurtarır, doğru tedavi yaşamı değiştirir" dedi.

RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK

Doç. Dr. Eren, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın GLOBOCAN 2022 verilerine göre, Türkiye'de bir yılda yaklaşık 25 bin kadına yeni meme kanseri tanısı konulduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Bu, her gün yaklaşık 70 kadının meme kanseri tanısıyla karşılaşması demektir. Bu rakamlar bize meme kanserinin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Ancak bugün yalnızca hastalığın sıklığından ya da yarattığı endişeden söz etmek istemiyoruz. Bugün vermek istediğimiz en önemli mesaj; meme kanseri sık görülen bir hastalıktır, ancak erken tanı ve doğru tedaviyle pek çok hastamızda başarılı sonuçlar elde ettiğimizdir" diye konuştu.

TÜRK ONKOLOGLARA GÜVENİN

Doç. Dr. Eren, Türkiye'deki tüm onkologların meme kanseri ile ilgili tedavi seçeneklerini yakından takip ettiğini, halkımızın tedavi için Türk onkologlarına güvenmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Türk onkologlar, tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanseri tedavisinde de uluslararası düzeyde bilgi ve donanıma sahip. Bugün Türkiye'de meme kanseri tedavisi, dünyanın önde gelen kanser merkezlerinde benimsenen bilimsel ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir."

ERKEN TANI İLE TAM İYİLEŞME ŞANSI

"Hepimiz yıllardır aynı cümleyi duyuyoruz: Erken tanı hayat kurtarır" diyen Doç. Dr. Eren, şu bilgileri paylaştı: "Peki, 'erken tanı hayat kurtarır' derken aslında neyi kastediyoruz? Yalnızca kanseri birkaç ay önce fark etmekten söz etmiyoruz. Bir kadının, bir ailenin ve çocuklarının hayatını kurtarmaktan, onlara güzel bir yaşam sunmaktan bahsediyoruz. Hastalığı daha erken evrede yakaladığımızda, tam iyileşme olasılığını artırabilmekten söz ediyoruz. En önemlisi de bir kadının yalnızca yaşam süresini değil, yaşam kalitesini, ailesiyle geçireceği yılları, iş hayatını ve günlük yaşamını koruyabilmekten söz ediyoruz. İşte, 'erken tanı hayat kurtarır' derken kastettiğimiz budur. Daha fazla yaşam şansı, daha fazla tedavi seçeneği ve mümkün olduğunca daha az tedavi yükü."

KETEM'DE ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ

TARAMANIN amacının, hastalığı şikâyetler başladıktan sonra değil, henüz hiçbir belirti vermediği dönemde saptayabilmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eren, şöyle dedi: "Ülkemizde ulusal kanser tarama programı kapsamında 40–69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi önerilmektedir. Bu taramalar, Sağlık Bakanlığımızca KETEM dediğimiz kanser tarama merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır. Bütün kadınlarımıza seslenmek istiyorum: 'Lütfen bir şikâyetinizin olmasını beklemeyin. Kendinizi sağlıklı hissediyor olmanız, taramaya ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez."



DOĞRULANMAMIŞ BİLGİLERE GÜVENMEYİN

HASTALARIN tedavi konusunda sosyal medyada karşılaştıkları doğrulanmamış iddialara, kulaktan dolma bilgilere veya bilimsel temeli olmayan yöntemlere değil, kendilerini takip eden uzman hekimlerine güvenmeleri gerektiğini de belirten Doç. Dr. Eren, şöyle dedi: "Çünkü meme kanseriyle ilgili yanlış bilgiler bazen bir kadının mamografisini ertelemesine, bazen gerekli biyopsiden korkmasına, bazen de etkili tedaviler yerine kanıtlanmamış yöntemlere yönelmesine neden olabiliyor. "

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör