ATV dizileri Cannes’da tanıtıldı: Aşk hikayeleri seviliyor

atv, MIPCOM'un ilk gününde düzenlediği özel lansmanda 'Güneşin Doğduğu Yer', 'Altı Üstü İstanbul
', 'Mercan Köşk
' ve 'A.B.İ.' dizilerini tanıttı. Etkinlikte konuşma yapan Burak Özçivit
, "Türk dizilerinin tüm dünya tarafından ilgi görmesinin sebebi bence aşk temasının ön planda olması. Biz de aşkın büyüleyici ve imkânsız tarafını anlatıyoruz" dedi. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem ise "Hikayemizin uluslararası bir yolculuğa çıkması gurur verici" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör