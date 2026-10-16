Robotik cerrahide bir numarayız

Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, Türkiye'nin robotik cerrahi alanında adından söz ettirdiği gibi birçok ülkeden meslektaşlarının da eğitim için ülkemize geldiğini söyledi.

'TUĞCU BAKIRKÖY TEKNİĞİ'

Prof. Dr. Tuğcu, uluslararası alanda tanınmış bir cerrah ve akademisyen. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı dönemde kendi geliştirdiği ve 'Tuğcu Bakırköy Tekniği' olarak adlandırılan robotik cerrahi yöntemiyle tıp literatürüne katkıda bulundu. Bu, yenilikçi bir prostat kanseri ameliyatı yöntemi.

3 BİN OPERASYON

Dünyada en çok robotik cerrahi uygulayan sayılı cerrahlar arasına giren Prof. Dr. Tuğcu, 3 binin üzerinde robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirdi. Single Port (tek kesi/giriş noktalı) robotik cerrahi teknolojisini de Türkiye'de uygulayan öncü cerrahlar arasında yer alıyor. Tuğcu'nun kendisinin geliştirdiği bu yöntemi, dünya çapında birçok cerrah da öğrenmek istiyor. Yabancı doktorlara öğretmek için birçok ülkeye davet edilen Prof. Dr. Tuğcu, "İtalya, Almanya, İspanya, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerden birçok doktor bu tekniği öğrenmek istiyor" diye konuştu.

YILIN DOKTORU

Prof. Dr. Tuğcu, 11 yıl önce robotik yöntemle böbrek naklini Türkiye'de ilk uygulayanlardan biri oldu. Ayrıca robotik cerrahi ile 90 böbrek nakli yaparak dünyada ikinci sırada yer aldı. 2016 yılında ise Sağlık Bakanlığı tarafından 'Yılın Doktoru Ödülü'ne layık görüldü.

12 ERKEKTEN BİRİ PROSTAT KANSERİ

PROSTAT kanserinin, tüm dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğcu, şu uyarılarda bulundu: "Ülkemizde de yaklaşık olarak her 12 erkekten birisi prostat kanserine yakalanmaktadır. Prostat kanserinin başka organlara yayılmadan erken dönemde tanısının konması, prostat kanserine bağlı ölüm oranını ciddi düzeyde düşürmektedir. Bu yüzden, özellikle ailesinde prostat kanserine yakalanmış olan kişi ya da kişilerin bulunduğu 40 yaş üstü erkekler, her yıl üroloğa muayene olmalı ve kan tahlilinde PSA testi yaptırmalıdır. Ailesinde prostat kanseri hastası bulunmayan kişiler ise kontrollere 50 yaşında başlamalıdır" dedi.

PROSTATA KARŞI DOMATES VE FINDIK TÜKETİN

PROF. Dr. Tuğcu, yapılan araştırmaların, öncelikle et ve süt ürünlerinden zengin gıdalarla beslenenlerde prostat büyümesi ve prostat kanseri riskinin daha fazla olduğunun gösterildiğini belirterek, prostat için faydalı olan yiyecekleri şöyle sıraladı:

SOMON: Somon vücut için faydalı olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 vücuttaki iltihabı önlemeye ve azaltmaya yardımcı olur.

DOMATES: Domates, prostat hücrelerine faydalı olan antioksidan bir madde olan likopen açısından çok zengindir. Likopenin açığa çıkabilmesi için domatesin pişirilmesi ya da domates sosu şeklinde tüketilmesi tavsiye edilir.

MEYVELER: Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen, vücuttaki serbest radikallerin giderilmesine yardımcı olan antioksidan kaynaklarıdır. Serbest radikaller vücutta meydana gelen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerdir ve zaman içinde vücutta hasara ve hastalığa neden olabilir.

BROKOLİ: Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana gibi sebzeler, sülforaphane olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde kanser hücrelerini hedef alır ve onların ölümüne neden olur.

KURUYEMİŞ: Çinko bakımından zengindir. Prostatta yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve testosteron ve DHT arasındaki dengeyi sağlar. Özellikle fındıkta bol bulunur.

NARENCİYE: Portakal, limon ve greyfurt, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini prostat bezinin korunmasına yardımcı olur.

SOĞAN VE SARIMSAK: Yapılan bir çalışmada, prostat büyümesi olan erkeklerin prostat büyümesi olmayan erkeklere göre daha az sarımsak ve soğan yedikleri tespit edilmiştir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör