Geniz eti büyümesi işitme kaybına neden olabilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Denizhan Dizdar, geniz eti ve bademcik büyümesiyle ilgili alınması gereken önlemleri ve merak edilenleri anlattı. Prof. Dr. Dizdar, "Geniz eti ve bademcikler, çocukların bağışıklık sisteminin önemli parçalarıdır ve özellikle erken çocukluk döneminde mikroplarla karşılaşma sonucunda büyüyebilirler. Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları bu büyümeyi daha belirgin hale getirebilir. Bunun yanında çocuğun genetik özellikleri, alerjik yapısı ve anatomik özellikleri de etkili olabilir. Burada önemli olan yalnızca dokunun büyük olması değil, bu büyümenin çocukta herhangi bir probleme yol açıp, açmadığıdır" dedi.

3–7 YAŞ ARASI DÖNEME DİKKAT!

Geniz eti ve bademcik büyümesinin özellikle 3–7 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Dizdar, "Bu dönem, bağışıklık sisteminin çevredeki mikroorganizmalarla yoğun şekilde karşılaştığı bir dönemdir. Geniz eti çoğunlukla 7–8 yaşlarından itibaren giderek küçülmeye başlar ve ergenlik döneminde belirgin şekilde geriler. Ancak her çocukta süreç aynı değildir; bazı çocuklarda daha uzun süre sorun yaratabilir" diye konuştu.



UYKUDAKİ BELİRTİLER ÖNEMLİ

EN sık karşılaştıkları belirtilerin burun tıkanıklığı, ağızdan nefes alma, horlama ve kaliteli uyku sağlanmaması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dizdar, şöyle dedi: "Bazı çocuklarda gece uykuda nefes duraklamaları, sık uyanma ve terleme görülebilir. Geniz eti büyümesine orta kulakta sıvı birikmesi ve buna bağlı işitme kaybı eşlik edebilir. Bademciklerin belirgin büyümesi ise yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi ve ses değişikliklerine neden olabilir."

EBEVEYNLERE UZMANINDAN UYARILAR

Prof. Dr. Dizdar, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:

Ebeveynlerin özellikle çocuklarının gece uykusunu gözlemlemesi önemlidir. Sürekli horlama, ağızdan nefes alma, huzursuz uyuma, terleme, sık uyanma veya uykuda nefes duraklamaları önemli ipuçlarıdır.

Çocuk düzenli olarak horluyorsa, sürekli ağzı açık uyuyorsa veya gündüzleri de ağızdan nefes alıyorsa bir Kulak Burun Boğaz uzmanının değerlendirmesi faydalı olacaktır.

Sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı veya tekrarlayan bademcik enfeksiyonları varsa muayene geciktirilmemelidir.

Gün içinde dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, davranış değişiklikleri ve okul başarısında düşüş gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Çocuğun genel yaşam kalitesini etkileyebilen durumlar göz ardı edilmemeli.

SIK TEKRARLAYAN KULAK ENFEKSİYONLARI

Özellikle uzun süre devam eden ve belirgin geniz eti büyümesinin nelere yol açabileceğini ise Prof. Dr. Dizdar, şöyle açıkladı: "Sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikmesine ve buna bağlı işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybının uzun sürmesi, çocuğun konuşma ve iletişim gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca uzun süre ağızdan nefes almak, büyüme çağındaki çocuklarda yüz ve çene gelişimini etkileyebilir. Bu nedenle erken tanı ve gerektiğinde tedavi, yalnızca mevcut şikâyetlerin giderilmesi değil, çocuğun sağlıklı gelişiminin korunması açısından da önem taşır."

AMELİYATA NE ZAMAN KARAR VERİLİR?

AMELİYATA karar verilirken dokunun boyutundan çok, çocuğun yaşadığı şikâyetlerin ve bu durumun günlük yaşamını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dizdar, "Çocuğun herhangi bir şikâyeti yoksa veya şikâyetleri hafifse takip ve uygun ilaç tedavisi yeterli olabilir. Ancak ciddi burun tıkanıklığı, uykuda nefesin durması, belirgin uyku bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar veya geniz etine bağlı işitme kaybı gibi durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelebilir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör