Arı poleninin 10 faydası

Arı poleni tüketmenin sağlığımıza sayısız faydasız var. Arı poleni, vücudumuza gerekli protein, vitamin ve mineralleri sağlar. Health. com'un haberine göre işte bu değerli gıdanın faydaları:

1. Hormonla ilişkili semptomları iyileştirebilir:

2015 yılında yapılan bir çalışma, arı poleninin menopoz semptomlarını hafifletebileceğini öne sürdü. Çalışmaya, östrojen gibi hormonların etkilerini azaltan antihormonal tedavi gören meme kanserli 46 kadın dahil edildi. Araştırmacılar, 14 gün boyunca her gün 1 yemek kaşığı arı poleni ve bal karışımı tüketen kadınların daha az sıcak basması yaşadığını tespit etti.

2. İyi bir antioksidan kaynağı:

Arı poleni, flavonoidler, karotenoidler ve polisakkaritler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikaller adı verilen son derece reaktif maddeleri nötralize ederek hücresel hasara karşı koruma sağlarlar. Serbest radikal seviyeleri vücudun antioksidan savunmasını aştığında, doku hasarı ve kronik iltihaplanma ile ilişkili olan oksidatif strese yol açar. Beslenmenize arı poleni gibi antioksidan açısından zengin gıdalar eklemek, bazı kanser türleri ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere oksidatif strese bağlı sorunlara karşı korunmanıza yardımcı olabilir.

3. Prostat belirtilerini iyileştirebilir:

Prostatit, prostat bezinin iltihaplanmasıdır ve sıklıkla alt karın ağrısı ve sık idrara çıkmaya yol açar. Arı poleni, iltihabı azaltarak bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. 2017 yılında 65 erkek üzerinde yapılan bir çalışma, arı poleni ve B vitaminleriyle üç aylık bir tedavinin, iltihap önleyici bir enzim olan bromelainden daha etkili bir şekilde prostatit semptomlarını azalttığını göstermiştir.

4. İltihap önleyici bileşikler içerir:

Arı poleni, flavonoidler, vitaminler ve mineraller gibi iltihabı düzenleyen maddeler içerir. Hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, arı poleni takviyelerinin iltihap önleyici etkilerini doğrulamıştır. 2017 yılında yapılan bir çalışma, arı poleninin prostatitli erkeklerde IL-8 inflamasyon belirtecini etkili bir şekilde azalttığını bulmuştur.

5. Kalp sağlığını korur:

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, arı poleninin yüksek kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir. Yüksek dozda arı poleni özütü, kemirgenlerde toplam kolesterol seviyelerini %35'e kadar düşürmüştür. Bu etkilerin insanlarda da doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6. Antimikrobiyal etkilere sahip:

Arı poleni, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae gibi bazı zararlı bakteri türlerine ve Candida albicans gibi mantarlara karşı koruma sağlayabilen flavonoidler ve fenolik asitler içerir. Arı poleni, diş eti iltihabını azaltmaya ve ağzınızda doğal olarak bulunan mikropların sağlıklı seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

7. Ürik asit seviyelerini düşürebilir:

Ürik asit, vücudunuzun et, deniz ürünleri ve alkol gibi bazı yiyecek ve içeceklerde doğal olarak bulunan pürin bileşiklerini parçalaması sonucu oluşan bir atık üründür. Vücutta yüksek ürik asit seviyeleri, eklem ağrısı ve şişmesi gibi belirtilerle ilişkili bir durum olan hiperürisemiye yol açar. Yapılan çalışmalar sınırlı olsa da, bazı araştırmalar arı poleninin, ksantin oksidaz (XO) dahil olmak üzere pürinleri ürik aside dönüştüren enzimleri inhibe ederek ürik asit seviyelerini düşürebileceğini öne sürmektedir.

8. Metabolik sağlığı düzenler:

Arı poleni kan şekeri, lipid, insülin seviyelerini düşürerek metabolik sağlığı destekler.

VÜCUDU ENFEKSİYONLARDAN KORUR

9. Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir:

Arı poleni iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahip olduğundan ve bağışıklık fonksiyonu için gerekli besinleri sağlar, tüketimi sağlıklı bir bağışıklık tepkisini destekleyebilir. Arı poleni, bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan C vitamini içerir. Bu vitamin, nötrofillerin (vücudunuzu enfeksiyonlardan koruyan ve yaraları iyileştiren beyaz kan hücreleri) işlevini de kapsar. Arı poleninde bulunan flavonoidler ve karotenoidler gibi bitki bileşikleri, iltihaplanmayla mücadele ederek ve bağışıklık hücresi fonksiyonunu destekleyerek bağışıklık tepkisini ve genel bağışıklık sağlığını destekleyebilir.

10. Beyin sağlığınızı destekleyebilir:

Arı poleni, öğrenme ve hafıza da dahil olmak üzere beyin fonksiyonları için gerekli olan bir protein olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörü (BDNF) artırabilir.