Sağlık Bakanı Memişoğlu Güney Kore’de ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi’ne katıldı

'ORTAK HEDEFİMİZ TEKNOLOJİYİ BÜTÜN İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN KULLANMAK OLMALIDIR'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yapay zekanın araştırmalardan üretime kadar bilimsel çalışmaları hızlandırdığını vurgulayarak, "Ancak teknolojinin hızı kadar sunduğu imkanlara adil erişim de önemlidir. İnsanların tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiği bir dünyada teknolojik ilerlemeyi vicdani sorumluluktan ayrı düşünemeyiz. Ortak hedefimiz teknolojiyi bütün insanların sağlığı için kullanmak olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla güçlü bir hizmet kapasitesine ulaştığını söyleyen Bakan Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' modeli hakkında bilgi vererek yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımını yaygınlaştırdıklarından ve altyapıyı daha verimli kullanacak sistemler geliştirdiklerinden bahsetti. Memişoğlu, sağlık alanında hizmetleri teknolojiyle güçlendirirken merhametin ve insani bağın korunması gerektiğinin altını çizerek, "Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabilmesi için daha çok üretmeliyiz" diye konuştu.