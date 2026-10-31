Dünyada 156 milyon genç akran şiddetine maruz kalıyor

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen 'En Büyük Eczacılık Buluşması' Geleceğin 'E' Hali, 2026 Kongresi'nde son dönemlerde okullarda ve akranlar arasında sıkça tanık olunan şiddet olaylarının boyutları masaya yatırıldı. Yapılan bir araştırmanın sonuçları ise tüyler ürperticiydi. Eczacılar, "Eczanelerimizi birer toplum sağlığı ve farkındalık merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz" dedi.

DUYGUSAL YALNIZLIK ÇEKİYORLAR

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ayşem Jale Kıhtır, "İlaçtan öte bir sorumluluk hikayesini paylaşacağım" diyerek, çocukların yaşadığı şiddet sarmalı ve bütünsel sağlığa dikkat çekti. Ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital dünyanın getirdiği aşırı uyarılma, sosyal izolasyon ve duygusal yalnızlık günümüz yaşam koşullarının getirdiği yaygın stresin etkileri ne yazık ki artık sınıflara, okul koridorlarına kadar inmiş durumdadır."

EMPATİLERİ ZAYIF

Kontrolsüz dijital oyun ve şiddet içeren film ve dizi tüketiminin, önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıktığına dikkat çeken Ecz. Kıhtır, "Saatlerce şiddet içerikli yapımlara maruz kalan çocuklarda şiddete duyarsızlaşma, empatide zayıflama ve öfke kontrolünde güçlük gelişebiliyor. Bu nedenle ailelerin yalnızca ekran süresini değil, ekranda ne izlendiğini ve oynandığını da takip etmesi, yaş sınırlarına uyması ve çocukla bu içerikler hakkında konuşması gerekiyor" diye uyardı.

ŞİDDET BİR SAĞLIK SORUNU

Eczacılar olarak şiddeti sadece güvenlik ve disiplin sorunu değil çok önemli bir toplumsal ve bütünsel bir sağlık sorunu olarak gördüklerinin altını çizen Ecz. Kıhtır, şöyle dedi: "Şiddet aynı zamanda bir sağlık sorunu. Tüm bu yaşananlar bize bu konuda nasıl bir farkındalık yaratabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündürüyor. PGED olarak, 'Sakin Zihinden Sağlıklı Gelecek' konulu bir hareket başlattık. Akran şiddetini önleme ve bütünsel çocuk sağlığı hareketi bu. Aslında hedef kitlemizde 15-16 yaş arası çocuklar, ebeveynleri, okullarımızın danışmanlık merkezleri, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuz var. Projemizin amacı okul çağında artan öfke, dürtüsellik ve şiddet eğilimini azaltma, beslenme, dijital hijyen, duygu yönetim, aile içi iletişim başlıklarında bütünsel farkındalık oluşturmak."

DÜNYADA DA DURUM VAHİM

Dünya geneline baktığımızda ise bu rakamların daha korkunç düzeyde olduğunu belirten Ecz. Kıhtır, "UNESCO verilerine göre dünya genelinde 13-15 yaş arası gençlerin yaklaşık olarak yarısı yani 156 milyon genç ben söylerken bile çok zorlanıyorum akran şiddetine maruz kaldığını beyan etmiş" dedi.

RAKAMLAR KORKUNÇ

Bu yıl Türkiye genelinde 6 büyük okul saldırısında 10 öğrencimizin ve 3 öğretmenimizin yaşamını yitirdiğini, 44 öğrencinin yaralandığını hatırlatan Ecz. Kıhtır, yaptıkları bir araştırmayı örnek olarak göstererek şöyle dedi: "Türkiye'de 6-17 yaş arasındaki gençlerimizin yüzde 17'si birden fazla kez akran şiddetine maruz kaldığını beyan etmiş. Yine ilkokul 4'üncü sınıf düzeyindeki çocuklarımızla yapılan bir araştırmaya göre çocuklarımızın yüzde 16'sı en az haftada bir kez akran şiddetine düzenli olarak maruz kaldıklarını beyan etmişler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Şiddet Algısını Yönetme Bölümü' ise, lise öğrencilerinin yüzde 37'sinin şiddeti en çok dijital ortamlarda gördüğünü, dijital ortamlardan şiddete maruz kaldığını tanımladığını bildirdi."

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GİBİ ECZANELER

Çocuklarımızın hırçınlaşmasını ya da öfke kontrolü yaşamasının altında yatan nedenlerin aslında çok farklı olabileceğini de belirten Ecz. Kıhtır, şunları söyledi: "Bunların biyolojik nedenleri arasında bağırsak- beyin aksındaki düzensizliklerden, B12, Magnezyum ve Omega-3 gibi temel besin ögelerinin eksikliğine; yetersiz uykudan, kontrolsüz ekran süresine kadar pek çok biyolojik ve çevresel faktör rol oynamaktadır. Ancak sorunun çözümü sadece biyolojik desteklerle sınırlı olamaz."