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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Keten tohumu kolesterolü düşürüyor

Lif, bitki bazlı omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengin lignanlarla (bitkilerde bulunan bir kimyasal) dolu olan keten tohumu, kalp sağlığını desteklemeye, kolesterolü düşürmeye ve kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir

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Keten tohumu kolesterolü düşürüyor
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Diyetisyen Bini Suresh, keten tohumunun faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor. Suresh; öğütülmüş keten tohumunun, bütün keten tohumuna kıyasla daha iyi bir seçim olup olmadığını da açıklıyor. Suresh, keten tohumunda özellikle faydalı üç besin bileşeninin bulunduğunu söylüyor: Lif: Bağırsak düzenini destekliyor ve kabızlığı gidermeye yardımcı olabiliyor. ALA omega-3 yağı: Bitki kaynaklı bir omega-3 Lignanlar: Antioksidan ve fitoöstrojen özelliklere sahip, doğal olarak bitkilerde bulunan bileşikler. Çoğu insan (aslında %90'ımız) yeterince lif tüketmiyor. Bu nedenle, keten tohumu diyetimize değerli bir katkı olabilir. "Keten tohumu üzerine yapılan klinik araştırmalar, popüler 'süper gıdaların' çoğundan daha güçlü olsa da keten tohumunun etkileri genellikle yine de mütevazı düzeyde" diyen Suresh şöyle devam ediyor: "Araştırmalar, keten tohumu tüketiminin, özellikle keten tohumu yağı yerine bütün veya öğütülmüş keten tohumu kullanıldığında, bazı kişilerde LDL ('kötü') kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Keten tohumu kolesterolü düşürüyor
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