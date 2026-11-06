Senaristlere organ nakli ayarı

3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Türk Nefroloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği bir araya gelerek, organ bağışı ile ilgili ortak bildiri yayınladı. Burada konuşan Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Uzmanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal, dizilerde ve filmlerde organ bağışı ile ilgili yanlış mesaj verildiğini söyledi.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERELİM

Bilal, "Yönetmenlere ve senaristlere dernek olarak yazılar yazdım. Erişebildiğimiz herkese ulaşmaya çalıştım. Organ nakli işleniyor ama doğru işlenmiyor maalesef. Topluma çok yanlış mesajlar veriliyor. Bu nedenle biz dernek olarak onlara 'herhangi bir ücret almadan senaryolarınıza ücretsiz danışmanlık yapalım' diyoruz" dedi.

BİR DİZİ İLE ÇOK UĞRAŞTIM

Geçtiğimiz yıllarda bir TV kanalında yayınlanan bir dizi ile çok uğraştığını söyleyen Bilal, şunlara dikkat çekti: "Çünkü bir küçük çocuk kaçırılıp, yetiştirme yurdundan alındı, organ nakli için evde tutuldu. Bunlar toplumda çok fazla bilgi kirliliğine ve güven sarsılmasına neden oluyor. Bizlere ulaşırlarsa biz onlara doğru bilgileri verebiliriz."

GERÇEK HİKAYELER BU FİLMDE

"Aslında onların senaryosundan bizim yaşayarak, gördüklerimiz daha fazla etkileyebilir" diyen Bilal, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin üçüncüsünün önümüzdeki günlerde vizyona gireceğini, bu filmde danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Bilal, "Organ nakli ve kalp bağışı temasını merkeze alan bir film. Hatta filmin sonunda organ nakli olan hastalarımız gerçek hikayelerini anlatıyor" dedi.



KAÇIRILIP ORGANLARI ALINAN BİR VAKA GÖRMEDİM

"Organlarını almak için kaçırılan, emniyete yansımış gerçek bir vakaya tanık oldunuz mu?" sorusuna ise Bilal şu, yanıtı verdi: "Ben 30 yılı aşkın bir süredir bu ülkede organ nakli koordinatörüyüm. Bakanlıkta, dernekte her taraftayım. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin tüm organ nakillerinin yapıldığı en büyük merkezde çalışıyorum. İnanın bugüne kadar defalarca Adalet Bakanlığı ile de yazıştık, görüştük. Bugüne kadar kaçırılıp, organları alınan bir vakaya rastlamadık. Dünyada elbette vardır, bunu biz bilemeyiz. Ama Türkiye'de bir insanın, bir çocuğun kaçırılıp, organlarının alınması, uyandığıda kendisini küvette bulunması gibi bir durum söz konusu değil. Bunların hepsi hikaye, senaryo. Ve toplumu yanlış yönlendiren senaryolar."



'AV MEVSİMİ' FİLMİ ÇOK BÜYÜK DARBE VURDU

ŞENER Şen, Cem Yılmaz, Melisa Sözen ve Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Av Mevsimi' filminde, küvetin içinde hastanın organlarının alınma sahnesi vardı. Bu filmi örnek olarak gösteren Bilal, "Av Mevsimi' organ nakline çok büyük darbe vurdu. Bu işi yapacak hekimler, cerrahlar organ nakli ameliyatını başka bir yerde yapamaz. Bunun için çok ciddi bir alt yapıya, ameliyathaneye, yoğun bakıma, ilaca ihtiyaç var. Onun için böyle bir şey kesinlikle yok" diye konuştu.



ENKAZDAN ÇIKAN BİRİNİN ORGANLARI KULLANILMAZ

BÜYÜK deprem felaketlerinin ardından çocukların organ ticareti yapılan kişiler tarafından kaçırılmış olabileceği iddialarına da yanıt veren Bilal, "Bunların hepsi kayıtlı. Depremden sonra ortaya çıkan senaryo, Crush sendromu (ezilme). Depremden saatler sonra enkaz altından çıkarılan insanların organları zaten kullanılamaz. Bize ulaşan devletin sistemine kayıtlı böyle bir şey yok" dedi.



PARA KARŞILIĞI ORGANINI VERENLERE GEÇİT YOK

CANLI vericiden organ nakillerinde zaman zaman yasadışı yaklaşımlarla karşılaştıklarını söyleyen Bilal, şöyle dedi: "Canlı vericili nakilde Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatı kimin kime hangi şekilde organ verebileceğini açıklıyor. Akrabalık koşulları, reşit olunması, etik koşullar. Mesela biri birine böbreğini veriyor ama maddi çıkar sağlıyor veya sahte kimlikle gelip, 'kardeşiyim' diye sahte evrakla organ nakli başvurusu yapıyor. Bu hepimizin başına geldi. Mevzuatımız o kadar sıkı ve emniyetle iş birliğimiz o kadar güçlü ki buna geçit verilmiyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör