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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Depresyonda biyolojik saat alarmı

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Depresyonda biyolojik saat alarmı
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Depresyon yaşayan kişilerde görülen geç uyuma, uzun süre uyumaya rağmen yorgun uyanma gibi uyku düzensizlikleri, Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre hastalığın farklı bir alt türüne işaret edebilir. National Geographic'in aktardığına göre; vücut saatinin düzgün çalışmamasının kötü bir gece uykusundan daha ciddi sonuçlar doğurabileceği düşüncesi yeni değil. Ancak British Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu özellikleri taşıyan kişilerin, vücut saatindeki bozulmanın temel bir özellik olduğu "sirkadiyen depresyon" adı verilen potansiyel bir alt türe sahip olabileceğini öne sürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Depresyonda biyolojik saat alarmı
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