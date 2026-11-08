Her lokma bağırsaklara bir mesaj gönderiyor

7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Üyesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile bir araya geldim. Dyt. Özcan, sağlıklı beslenmenin, birçok hastalığı önlemede, bağışıklığı güçlendirmede ve yaşlılık sürecinde kaliteli bir hayat için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Dyt. Özcan, "Sağlığın korunması, düzenli her besin grubundan kişinin ihtiyacı kadar alabilmesi esasına dayanır. Ve elbette bu sürdürülebilir olmalıdır. Anne karnından başlayan, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dahil hayatın her dönemi için tartışmasız öneme sahiptir. Beslenmede, bağırsak sağlığı, mikrobiyota ve diyetler mutlaka dikkate alınmalıdır" dedi.

SİNİR SİSTEMİYLE İLETİŞİM HALİNDE

Dyt. Özcan, beslenmede bağırsak sağlığının neden önemli olduğunu şöyle açıkladı: "Çünkü, bağırsak yalnızca sindirim organı değildir; bağışıklık sistemi, metabolizma ve sinir sistemiyle sürekli iletişim hâlindedir. Fonksiyonel beslenmede amacım, yalnızca şikâyeti bastırmak değil, bağırsak ekosistemini etkileyen beslenme ve yaşam tarzı etkenlerini birlikte değerlendirmektir. Bağırsak bariyeri, besin öğelerinin emilmesine izin verirken, istenmeyen maddelere karşı seçici bir sınır oluşturur. Mikrobiyota ise lifleri fermente ederek, yararlı metabolitler üretir, bağışıklık yanıtının düzenlenmesine katkı sağlar."

HASTALIKLARIN HABERCİSİ Mİ?

Bağırsaklardaki problemlerin hangi hastalıkların habercisi olabileceğini ise Dyt. Özcan, şöyle açıkladı: "Uzayan ishal, kabızlık, kanama veya açıklanamayan kilo kaybı; çölyak, inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve başka sorunlar açısından değerlendirme gerektirir. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler obezite, tip 2 diyabet ve bazı bağışıklık hastalıklarıyla ilişkilidir; ancak tek başına hastalık tanısı koydurmaz."

İYİLEŞTİRİCİ BESİNLER

FONKSIYONEL beslenmede iyileştirici gıdaların çok önemli olduğunu belirten Dyt. Özcan, bağırsak bariyerinin güçlü tutulması için şu beslenme önerilerinde bulundu: "Mikrobiyota dengesi çok önemli. Özellikle et suyu, kemik suyu çorbalar. Protein ağırlıklıdır. Bağırsaklardaki askerlerimiz probiyotikler ve prebiyotikler çok önemlidir. Kış sebzeleri, kök sebzeler, lifli sebzeler, pırasa, brokoli, karnabahar, enginar, soğan, sarımsak gibi besinleri mutlaka tüketin. Turşu, elma sirkesi gibi fermente ürünler de yine bu anlamda çok etkili."



MİROBİYOTANIZI DESTEKLEYİN

SEBZE, meyve, baklagil, tam tahıl, kuruyemiş ve zeytinyağı ağırlıklı çeşitliliği yüksek beslenmenin bağırsak mikrobiyotasını destekleyeceğini belirten Dyt. Özcan, şu önerilerde bulundu: "Yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar, belirli ölçüde yararlı olabilir. Aşırı işlenmiş ürünlerin fazlalığı ve yetersiz lif tüketimi ise olumsuz örüntülerdir."



SAĞLIKLI YAŞAMIN ANAHTARI

Sağlıklı bağırsak için yol haritasını anlatan Dyt. Özcan, "Önce belirtileri, ilaçları, uyku ve stresi değerlendiririm. Ardından kişiye uygun lif çeşitliliği, yeterli protein ve sıvı, düzenli hareket ve uyku üzerine çalışırım. Probiyotik ya da takviyeleri otomatik değil, gereksinime ve kanıta göre seçerim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör