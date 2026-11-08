Sağlık, COP tarihinde ilk kez müstakil eylem alanı olarak ele alınacak!

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, ÜST DÜZEY TOPLANTILARA KATILACAK



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında 9 Kasım'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Aynı gün Mavi Alan Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret edecek Memişoğlu, "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" başlıklı yüksek düzeyli panele katılacak.



Memişoğlu, Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na oturum başkanı olarak iştirak edecek, toplantının açılış ve kapanış konuşmalarını yapacak.



10 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH) günü dolayısıyla düzenlenecek yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap edecek Memişoğlu'nun, 12 Kasım'da ise "Afrika'da Temiz Yemek Pişirme" konulu Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılması planlanıyor.



YEŞİL ALAN PROGRAMINDA 31 PANEL VE OTURUM DÜZENLENECEK



COP31 Başkanlığı, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) işbirliğinde düzenlenecek toplantıda kadın liderlerin rolü, kamu kurumlarında temiz yemek pişirme yöntemleri, yerel girişimlerin desteklenmesi, finansman ve ortaklık imkanları değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca, ocak 2027'de Afrika'da düzenlenmesi planlanan ikinci Temiz Pişirme Zirvesi'ne (Summit on Clean Cooking in Africa) yönelik işbirliği alanları üzerinde durulacak.



Sağlık Bakanlığının Yeşil Alan programı ile iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin görünür kılınması, iklime dirençli sağlık sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların yenilikçi çözümlerle buluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda, 12 gün boyunca toplam 31 panel ve oturum düzenlenmesi, programda 124 konuşmacı ve moderatörün yer alması öngörülüyor.



Panel programında Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatından sağlık tesislerinin yanı sıra üniversiteler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar temsil edilecek.



Uluslararası katılım kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI) ve Lancet Countdown Europe temsilcileri toplantılarda yer alacak.



Yeşil Alan'daki panel ve stantlarda iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği, vektör kaynaklı hastalıklar ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri gibi birçok konu ele alınacak. Türkiye'nin aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik sağlık planları, iklim duyarlı hastalıkların izlenmesi, erken uyarı sistemleri, "Tek Sağlık" yaklaşımı ve koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları tanıtılacak.



Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin iklim kaynaklı sağlık risklerinden korunmasına yönelik uygulamalar paylaşılacak. Sağlık Bakanlığının programında sağlık tesislerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması da önemli yer tutacak.



Kamu binalarında enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, yeşil hastane uygulamaları, atık yönetimi ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri alanındaki çalışmalar aktarılacak. Bu çerçevede 809 sağlık tesisinde yürütülen enerji verimliliği çalışmaları ile yaklaşık 70 hastaneyi kapsayan güneş enerjisi yatırımları tanıtılacak. Dijital sağlık uygulamalarının, evde sağlık hizmetlerinin ve kağıt kullanımını azaltan sistemlerin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı anlatılacak



TÜSEB tarafından yürütülen araştırmalar aracılığıyla iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmalar katılımcılarla paylaşılacak.



Aşırı sıcakların ve hava kirliliğinin sağlık sonuçları, iklim kaynaklı hastalık riskleri, sağlık hizmetlerinin karbon ayak izi ve iklime dayanıklı sağlık sistemlerine yönelik çözüm önerileri, programın araştırma başlıkları arasında bulunacak. Sağlık endüstrisinde çevre dostu üretim, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve yenilikçi teknolojiler de iyi uygulama örnekleriyle ele alınacak.



Sağlık Bakanlığının COP31 programıyla Türkiye'nin iklim ve sağlık alanındaki politika, proje, araştırma ve uygulamalarının uluslararası görünürlüğünün artırılması, iklime dirençli ve düşük karbonlu sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı paydaşlar arasında yeni işbirliklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör