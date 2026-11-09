Ispanak ve balık tüketimi cildi gençleştiriyor

Yaşlandıkça cildinizin daha az dolgun görünmesinin nedeni 20'li yaşlarınızın ortalarından itibaren, cilde yapı ve güç veren bir protein olan kolajenin hızla parçalanmaya başlaması. Bu da cildimizin kalınlığının ve gücünün yılda yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldığı anlamına geliyor. Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Thivi Maruthappu'ya göre, genetik, güneş hasarı ve kirlilik gibi faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarımız da burada önemli rol oynuyor.

BAĞIRSAK İÇİN ZARARLI

BBC Türkçe'nin haberine göre; Dr. Maruthappu, "Çok fazla rafine şeker, insanların 'şeker düşmesi' olarak adlandırdığı duruma neden olabilir" diyor. Diğer adıyla glikasyon yani fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin kolajen gibi proteinlerle reaksiyona girerek hücre fonksiyon bozukluğuna yol açması. Bu durum, ciltteki kolajenin sertleşmesine neden oluyor, cilt elastikiyetini kaybediyor. Öte yandan Dr. Maruthappu aşırı işlenmiş kırmızı et ve kızarmış yiyeceklerden oluşan bir beslenmenin, donukluk, rozasea, sivilce ve solgun bir cilt gibi diğer cilt sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Dr. Maruthappu, "Aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak sağlığını bozar, bu durum da ciltte daha fazla inflamasyona katkıda bulunabilir. Bu da cilt yaşlanmasını hızlandırabilir" diyor.

KAHVE DE YAŞLANMA KARŞITI

Cilt sağlığında vücudun susuz kalmaması çok önemli. Ancak sıvıların cildimiz üzerindeki etkisine dair kanıtlar, çok net değil. Bazı araştırmalar daha fazla su içmenin cilt nemlendirmesine yardımcı olabileceğini öne sürse de, litrelerce su içmenin daha genç görünümlü bir cilde giden kestirme yol olduğuna dair çok az kanıt var. Öte yandan ölçülü tüketildiğinde kahvenin yaşlanma karşıtı faydaları var. Kahve, hücresel oksidatif stresi azaltan, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlarla dolu. Dr. Maruthappu, diyetinizi daha antioksidan açısından zengin hale getirmek için koyu renkli meyveler (örneğin yaban mersini) tüketmeyi, yeşil çay içmeyi ve sumakla yemek pişirmeyi öneriyor.

SAĞLIKLI CİLT YAŞLANMASINI DESTEKLEYEBİLECEK ALIŞKANLIKLAR

Her gün güneş kremi kullanın.

Bol bol meyve ve sebze tüketin.

Omega-3 açısından zengin besinleri beslenmenize dahil edin.

Günde 6-8 bardak sıvı tüketin.

Alkol tüketmeyin.

Sigara içmeyin.

CİLDİMİZ 30-40 GÜNDE KENDİNİ YENİLİYOR

Dr. Maruthappu, "Cildiniz her 30 ila 40 günde bir kendini yeniliyor, bu nedenle beslenmenizi iyileştirerek cilt sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Sonuçlarını birkaç hafta içinde çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz" diyor. Önerileri ise şöyle:

■ Lahana ve ıspanak gibi yeşil sebzeler, cilt elastikiyetiyle bağlantılı potasyum ve magnezyum açısından zengin.

■ Yağsız protein, kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.

■ Yağlı balıklardan elde edilen Omega-3 gibi yağlar, cilt bariyerini destekleyebilir ve içten dışa nemlendirme sağlayabilir.

■ Tam tahıllar bağırsak mikrobiyomunu besler ve inflamasyonu önleyerek cilde iyi gelir.