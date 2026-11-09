Yatmadan önce sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin

Araştırmalar, insanların yaklaşık üçte birinin akşam yemeğinden sonra her gece atıştırmalık yediğini, 18-24 yaş arası bireylerin beşte dördünün bu isteğe karşı koyamadığını gösteriyor. Diyetisyen Dr. Kristine Beaulieu; yatmadan önceki iki saat içinde bir şeyler atıştırmanın obezite olasılığını artırdığını söylüyor. Araştırmalar iştahımızın günün erken saatlerinde ne kadar yediğimizden bağımsız olarak akşamları doğal olarak zirveye ulaştığını gösteriyor. Bath Üniversitesi'nde vücudun yiyecek ve enerjiyi nasıl işlediğini araştıran Profesör James Betts, bunun en büyük faktörlerinden birinin açlık hormonunun günün ilerleyen saatlerinde artması olduğunu söylüyor. Ancak bu noktada ne yediğiniz önemli. Protein, lif ve hacim bakımından zengin yemekler bizi daha uzun süre tok tutma eğiliminde. Betts, besleyici veya doyurucu bir akşam yemeği yememenin daha sonra "enerji düşüşüne" yol açabileceğini ve bunun da atıştırmalık yemesine neden olabileceğini söylüyor. Peki sağlıklı hangi atıştırmalıklar tüketilebilir? Uzmanlar "Meyve, yoğurt ve kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekleri elinizin altında bulundurun. Arada çikolata da ölçülü olmak tüketilebilir" diyor.

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