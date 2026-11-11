Mevsimler değişti kış hastalıkları erken geldi

Dünyanın kalbi, Antalya'daki COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda atıyor. İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri ve sağlık konusu 6 kıtadan 95 ülkenin lideri tarafından masaya yatırılıyor. İklim değişikliklerinin bir etkisi de mevsimlerin değişmesi. Soğuk havalarla birlikte grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı artarken, günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, bu günleri sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

GRİP AŞINIZI OLUN

Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve kapalı ortamların havalandırılması gibi basit alışkanlıkların, sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını söyleyen Doç. Dr. Sivritepe, "Grip aşısı başta olmak üzere hekim tarafından önerilen aşılar bu dönemde hastalıklara karşı korunmaya katkı sağlar" dedi.

KAPALI ORTAMLARI HAVALANDIRIN

Soğuk havalarda ev ve iş yerlerinin yeterince havalandırılmamasının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, hastalıklara doğrudan soğuk havanın değil, hastalık etkenlerinin neden olduğunu belirterek, "En büyük hatalardan biri, hava soğuk diye evin veya iş yerinin pencerelerini hiç açmamak. Bizi hasta eden soğuk hava değil, virüsler ve mikroplar. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında kapalı, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlar önemli rol oynuyor. Bu nedenle bulunduğumuz ortamları gün içerisinde düzenli olarak havalandırmak basit ama etkili bir korunma yöntemi" dedi.

DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli ve kaliteli uykunun önemine dikkat çeken Doç. Dr. Sivritepe, düzensiz uyku alışkanlıklarının vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, şöyle dedi: "Sürekli geç saatlere kadar uyanık kalmak ve yetersiz uyumak, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını olumsuz etkiliyor."

SAVUNMA BARİYERİ

Soğuk havalarda susama hissinin azalmasıyla birlikte su tüketiminin de düşebildiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Yeterli sıvı alımı burun ve boğazımızdaki mukozalar, mikroplara karşı vücudumuzun ilk savunma bariyerlerinden biri. Bu nedenle yeterli sıvı almak ve bulunduğumuz ortamda havanın aşırı kurumasını önlemek, önemli" diye konuştu.

DENGELİ BESLENİN

Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla vitamin takviyelerine yönelmeden önce beslenme düzeninin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Bağışıklığımızı güçlendirmek için hangi vitamini almalıyım sorusuyla sık karşılaşıyoruz. Burada önemli olan tek bir vitamin değil; yeterli protein almak, sebze ve meyveyi ihmal etmemek, dengeli ve çeşitli beslenmek" diyor.

YÜRÜYÜŞLE BAĞIŞIKLIĞINIZI KORUYUN

SOĞUK havaların fiziksel aktiviteyi bırakmak için bir neden olmaması gerektiğini de belirten Doç. Dr. Sivritepe, düzenli hareketin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Düzenli yürüyüş ve egzersiz, metabolik sağlığımızın yanında bağışıklık sistemimizin de sağlıklı işleyişine katkı sağlıyor" diye konuştu.

EL HİJYENİNE DİKKAT EDİN

GÜNLÜK yaşamda ellerin sık sık göz, burun ve ağızla temas etmesinin mikropların bulaşmasında rol oynayabileceğini aktaran Doç. Dr. Sivritepe, şu uyarılarda bulundu: "Özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan sonra el temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Toplu taşıma araçlarını kullandıktan ve kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra ellerimizi yıkamak, basit ama etkili korunma yöntemlerinden biri."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör