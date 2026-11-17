Kanada'daki Waterloo Üniversitesinden bilim insanları, C vitamininin mideye ulaşan bazı gıda bileşenleriyle etkileşimini araştırdı. Matematiksel modelleme yöntemiyle yürütülen çalışmada, C vitamininin potansiyel olarak kanserojen maddelerin oluşumunu sınırlandırabileceği belirlendi. Araştırmacılar, bu etkinin insanlarda kanser riskini azaltıp azaltmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

BİR MODEL GELİŞTİRİLDİ

Araştırmada özellikle salam ve pastırma gibi işlenmiş etlerde bulunan nitrat ve nitrit adlı maddeler incelendi.

Bu bileşikler, bazı sebzelerde de doğal olarak bulunabiliyor. Vücutta çeşitli işlevlere katkıda bulunmalarına rağmen mideye ulaştıklarında belirli kimyasal tepkimelere girerek kanserle ilişkilendirilen maddelerin oluşumuna neden olabiliyor.

Bilim insanları, C vitamininin bu tepkimeleri nasıl etkilediğini anlamak için tükürük bezleri, mide, ince bağırsak ve kan plazmasını kapsayan bir bilgisayar modeli geliştirdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre nitrat ve nitrit içeren besinlerle birlikte alınan C vitamini, sindirim sırasında zararlı olabilecek bazı maddelerin oluşumunu azaltabiliyor.

ISPANAĞIN FARKI

Bilim insanları, bu durumun nitrat içeren bütün gıdaların neden aynı sağlık riskleriyle ilişkilendirilmediğini açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Örneğin ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, doğal olarak hem nitrat hem de C vitamini içeriyor. Araştırmacılara göre C vitamininin varlığı, mide içindeki bazı kimyasal tepkimeleri sınırlandırabilir.

Çalışmanın başyazarı Waterloo Üniversitesi araştırmacısı Dr. Gordon McNicol, nitrat ve nitritlerin kanserle ilişkisinin uzun yıllardır araştırıldığını ancak çalışmaların farklı sonuçlar verdiğini belirtti.

NİTRATLI GIDALARDAN SONRA C VİTAMİNİ TÜKETMEK RİSKİ AZALTABİLİR

Araştırmacılar, yemeklerden sonra C vitamini takviyesi alınmasının olası etkilerini de inceledi. Simülasyonlar, her öğünden sonra alınan C vitamininin, kanser riskiyle ilişkilendirilen bazı kimyasalların oluşumunu orta düzeyde azaltabileceğini gösterdi. Bu etkinin özellikle nitrat ve nitrit içeren işlenmiş etlerin tüketildiği öğünlerde ortaya çıkabileceği belirtildi.

Ancak çalışma, insanlar üzerinde gerçekleştirilen bir klinik deneye değil, matematiksel hesaplamalara ve bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor. Dolayısıyla C vitamini takviyesinin kanseri önlediği veya riski azalttığı henüz kanıtlanmış değil. Araştırmacılar, C vitamini tüketiminin yanı sıra öğün saatleri, mide koşulları ve ağızdaki bakterilerin de söz konusu kimyasal tepkimeler üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.