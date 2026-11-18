Kopenhag Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin sindirim sisteminin işleyişini etkileyebileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre kahve tüketimi, bağırsak hareketleri ve kalın bağırsak kasılmalarıyla ilişkili olmasının yanı sıra bağırsaktaki mikroorganizma çeşitliliğinin artmasıyla da bağlantılı. Bağırsak mikroorganizmaları üzerine araştırmalara odaklanan Gut Microbiology dergisinde yayımlanan çalışma, düzenli kahve tüketimi ile sindirim sistemindeki fizyolojik değişimler arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırma ekibi, katılımcıların yuttuğu küçük bir elektronik kapsül aracılığıyla sindirim sistemindeki değişimleri takip etti. Kapsül, mide-bağırsak kanalından geçerken içeriğin ilerleme süresi, sıcaklık, asit düzeyi ve bağırsak kasılmaları gibi çeşitli göstergeleri ölçtü. Danimarka'da yaşayan 61 sağlıklı yetişkinin katıldığı araştırmada, katılımcılar kahve tüketim alışkanlıklarına göre iki gruba ayrıldı. İlk grupta, sekiz günlük araştırma süresinin en az dört gününde günde bir ila beş fincan kahve içenler yer aldı. İkinci grubu ise kahveyi daha seyrek tüketen kişiler oluşturdu.

MİKROBİYOTA ETKİLENİYOR

Sonuçlar, düzenli kahve içenlerin bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmaların, daha az kahve tüketenlere kıyasla daha çeşitli olduğunu gösterdi. Bu bulgu, kahvenin sindirim sisteminde yaşayan bakteri ve diğer mikroorganizmalardan oluşan bağırsak mikrobiyotasının yapısını etkileyebileceğine işaret ediyor. Çalışmanın baş araştırmacısı, Kopenhag Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Spor Bölümü doktora öğrencisi Francesca Bucci, "Düzenli kahve tüketimi bağırsakların fizyolojisini etkiliyor gibi görünüyor" dedi. Araştırmada öne çıkan bulgulardan biri de düzenli kahve içenlerin ince bağırsaklarındaki asit düzeylerinin, kahveyi daha seyrek tüketenlere kıyasla belirgin ölçüde düşük olmasıydı.