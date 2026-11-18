Yetişkinlerin günde sekiz saat uyuması gerektiği yönündeki yaygın düşünce değişmek üzere. Yapılan yeni araştırmalar bu görüşü yeniden tartışmaya açtı. Brain Medicine dergisinde yayımlanan ve farklı araştırmaları baz alan bir makaleye göre ideal uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. ABD Ulusal Uyku Vakfı, 26-64 yaş arasındaki yetişkinler için günde 7 ila 9 saat uyku öneriyor. Bununla birlikte bazı yetişkinlerin 6 ila 10 saat arasında uyumasının da uygun olabileceğini belirtiyor. Uyku sağlığını etkileyen tek faktör toplam uyku süresi değil. Yapay ışık, biyolojik saati geciktirerek uyku ve uyanıklık saatlerini değiştirebiliyor. Özellikle vardiyalı çalışanlar ve üniversite öğrencileri arasında görülen düzensiz uyku, daha kötü sağlık sonuçlarıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmalar, hafta içinde kaybedilen uykunun bir kısmını hafta sonunda telafi etmenin hiç telafi etmemekten daha iyi olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uyku saatlerinin düzenliliğinin yanı sıra hafta boyunca alınan toplam uyku miktarı da önem taşıyor.

OBEZİTEYE NEDEN OLUYOR

Makalenin kaynak olarak gösterdiği ve İngiliz Independent gazetesinde yer alan haberde 'avcı-toplayıcı topluluklar geceleri ortalama 5.7 ila 7.1 saat' uyuyor. Sanayileşme öncesi toplumlarda ise ortalama uyku süresi 6.4 saat. Yapılan araştırmalara göre ideal uyku süresi 8 saatten kısa olabilir. Beyin ve vücut taramaları ile hesaplanan ideal uyku süresi 6.4 ila 7.8 saat arasında tahmin ediliyor. Araştırmalar, hem yetersiz hem de aşırı uykunun kalp hastalığı, inme, bilişsel gerileme ve obeziteyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Uzun süre uyumanın bu hastalıklara neden olup olmadığı ya da hastalıkların belirtisi olup olmadığı henüz kesinlik kazanmış değil.