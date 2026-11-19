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irleşmiş Milletler, pek çok günlük eşyada bulunan kimyasalların insan sağlığı ve çevre için giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğini bildirdi. Euronews'te yer alan habere göre, vücudun hormonal sistemlerine müdahale edebilen bu maddeler, anne sütünde ve göbek kordonu kanında tespit edildi. Maruziyetin, bazen bebekler doğmadan önce başladığı, bunun hormon etkinliğini bozabileceği ve beyin gelişimi, büyüme ve üreme sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği kaydedildi. Yeni bir raporda iki BM kurumu, insan sağlığını ve çevreyi korumak için acil ve eşgüdümlü uluslararası eylem çağrısında bulundu.