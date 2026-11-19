Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre gençler ortalama günde 231 dakika, bir başka deyişle yaklaşık dört saat cep telefonuyla vakit geçiriyor. 12-13 yaş grubunda bu süre 170 dakikayla belirgin biçimde daha düşük. 18-19 yaş grubunda ortalama 285 dakikaya, yani neredeyse beş saate çıkıyor. Kızlar akıllı telefonda ortalama 233 dakika geçirirken erkekler için bu süre 229 dakika. Bu durum gençlerin sağlığını ve psikolojisini de olumsuz olarak etkiliyor. Gençlerin yüzde 66'sı, araştırmadan önceki bir ay içinde internette dezenformasyonla karşılaştığını belirtiyor. Yüzde 20'lik bir grup istemeden pornografik içeriklerle karşılaştığını, yüzde 19'u yabancılar tarafından rahatsız edici biçimde iletişime geçildiğini, yüzde 14'ü ise kişisel olarak hakarete uğradığını ifade ediyor.

10 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Güneybatı Medya Pedagojisi Araştırma Birliği'nin (MPFS), JIM 2026 araştırmasından çıkan bu sonuçlar, gençlerin medya alışkanlıklarını yansıtmayı amaçlıyor. Bu yılki araştırma için 12 ile 19 yaş arasındaki bin 200 gence sorular yöneltildi. Araştırmaya göre TikTok'u düzenli kullananların yüzde 60'ı, platformu ağırlıklı olarak pasif biçimde kullanıyor. Bu oran Instagram'da yüzde 50, Snapchat'te ise yüzde 40. 2016 yılındaki JIM araştırmasıyla yapılan karşılaştırma, sosyal medya kullanımının son on yılda ne kadar değiştiğini gösteriyor. O dönemde Instagram ve Snapchat'in düzenli kullanıcılarının çoğunluğu platformları ağırlıklı olarak aktif kullandığını dile getiriyordu. Araştırmada, aktif kullanıma örnek olarak "kendi içeriklerini paylaşmak ya da gönderilere yorum yapmak" gösteriliyor. Aktif kullananların oranı o günden bu yana Instagram'da yüzde 58'den yüzde 28'e, Snapchat'te de yüzde 76'dan yüzde 34'e geriledi.

YAPAY ZEKA ETKİSİ

Her gün ya da haftada birkaç kez kullanılan medyalar arasında WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları yüzde 97 ile ilk sırada yer alıyor. Onları yüzde 96'yla internet ve yüzde 93'le müzik dinleme izliyor.Gençlerin yüzde 80'i sosyal medyayı, yüzde 70'i dijital oyunları kullanıyor. Netflix ve Disney Plus gibi video akış servislerini kullananların oranı bir önceki yıla göre beş puan azalarak yüzde 66'ya indi. Bunları yüzde 63'le yapay zeka, yüzde 52'yle televizyon ve yüzde 50'yle radyo izliyor. Okul ile ilgili okumalar hariç, gençlerin yüzde 31'i her gün ya da haftada birkaç kez basılı kitap okuyor. Yapay zeka, birçok genç için artık günlük yaşamın doğal bir parçası. Gençlerin yüzde 63'ü düzenli olarak bir yapay zeka uygulaması kullanıyor. Bu oran 14 yaş ve üzerindekilerde yüzde 70'e yaklaşırken, 12-13 yaş grubunda yüzde 45'te kalıyor. Gençler yapay zekaya yalnızca bilgi aramak ve öğrenmek için başvurmuyor. Yapay zeka kullanıcılarının yaklaşık dörtte biri sohbet botlarına kendi sağlığıyla ilgili sorular soruyor. Kişisel sorunlar ve kaygılar için sohbet botlarına danışanların oranı ise yüzde 15. Gençlerin büyük çoğunluğu yapay zeka sohbet botlarını bir arama motoru olarak görüyor. Yaklaşık yarısı ise botları aynı zamanda bir danışman olarak kullanıyor.