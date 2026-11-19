18 Kasım Dünya KOAH
Günü nedeniyle açıklama yapan Isparta
Yalvaç Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Koç, son dönemde hastalığının artışa geçtiğini vurguladı. Dr. Koç, "Özellikle 40 yaş üzerinde olup tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü olan kişilerde öksürük, balgam ve nefes darlığı KOAH açısından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte KOAH'ın gençlerde de gelişebileceği unutulmamalıdır. KOAH'ın önlenmesi, yaşam boyunca zararlı maruziyetlerin azaltılmasını gerektirir. Bireysel önlemler; tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma koşullarıyla birlikte uygulandığında daha etkili olur" dedi.