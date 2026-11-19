TürkRus sitesinde yer alan habere göre, Rusya
'da geliştirilen kanser aşısını alan ilk hastanın tedavisi tamamlandı. Daha önce dünyada ilk koronavirüs aşısı Sputnik'i de geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin bilimsel danışmanı akademisyen Aleksandr Gintsburg, hastada metastazların artık tespit edilmediğini ve dört aydır sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasta şu anda düzenli doktor kontrolünde tutuluyor. mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıyıp yok edecek şekilde harekete geçirmeyi amaçlıyor.