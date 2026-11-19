Scientific American dergisinin derlediği araştırmalara göre, özellikle hareketsiz bir yaşam süren kişiler için günlük rutine eklenen kısa yürüyüşler bile kalp ve damar sağlığını iyileştirebiliyor ve erken ölüm riskini azaltabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD'nin fiziksel aktivite kılavuzları, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta egzersiz yapmasını veya koşu ve yüzme gibi daha yoğun aktivitelere 75 dakika ayırmasını öneriyor. Ayrıca haftanın en az iki günü ağırlık kaldırma, şınav veya benzeri kas güçlendirici egzersizlerin yapılması tavsiye ediliyor. Ancak ABD'de yetişkinlerin yarısından azı bu hedeflere ulaşabiliyor. Araştırmalar ise önerilen sürenin altında kalan fiziksel aktivitelerin de sağlık açısından faydalı olabileceğini gösteriyor.

KALP-DAMAR SAĞLIĞI İÇİN

Columbia Üniversitesi'nde hareketsiz yaşamın etkilerini araştıran Keith Diaz, haftada 150 dakika egzersiz hedefinin birçok kişi için zorlayıcı olabildiğini belirtiyor. Diaz'a göre bunun önündeki en büyük engellerden biri zaman yetersizliği. Bu nedenle uzman, günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek hareketlere, özellikle de yürüyüşe öncelik verilmesini öneriyor. Diaz'ın 2023'te gerçekleştirdiği küçük ölçekli bir araştırma, kısa yürüyüşlerin bile önemli etkiler yaratabileceğini gösterdi. Orta ve ileri yaştaki 11 kişinin katıldığı deneyde, sekiz saatlik oturma süresi boyunca farklı aralıklarla yürüyüş molaları verildi. Araştırmada her yarım saatte bir beş dakika yürüyen katılımcıların yemek sonrası kan şekeri yükselişlerinin, kesintisiz oturanlara kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığı belirlendi.