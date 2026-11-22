Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, eksik dişlerin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, zamanla çiğneme fonksiyonunun bozulmasına, komşu dişlerin yer değiştirmesine ve çene kemiğinde kayba neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, toplumda tek bir diş eksikliğinin çoğu zaman önemsenmediğini aktardı. Aktaş, diş kayıplarının yalnızca gülüş estetiğini etkilemediğini, eksik dişlerin zamanla ağız içindeki doğal dengeyi bozabileceğini ve çene kemiğinde yapısal değişikliklere neden olabileceğini vurguladı. Dişlerin yalnızca çiğneme görevini üstlenmediğini, aynı zamanda çevresindeki kemik dokusunun korunmasında da önemli rol oynadığına değinen Aktaş, şu ifadeleri kullandı: "Diş kökleri, çiğneme sırasında oluşan kuvvetlerin çene kemiğine iletilmesini sağlar. Diş kaybedildiğinde, bu doğal uyarı ortadan kalkar ve dişi çevreleyen kemik dokusunda zamanla erime olarak bilinen kemik kaybı gelişebilir. Özellikle diş çekimini takip eden ilk aylarda kemik hacminde belirgin değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle diş kaybını yalnızca oluşan boşluk olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eksik dişin uzun süre tedavi edilmemesi, ilerleyen dönemlerde hem fonksiyonel hem de yapısal sorunları beraberinde getirebilir."

Aktaş, diş eksikliklerinin zamanla diğer dişleri de etkileyebileceğine dikkati çekerek, bir diş kaybedildiğinde komşu dişlerin zaman içerisinde oluşan boşluğa doğru eğilebildiğini anlattı.

İMPLANT TEDAVİSİ ZORLU

Aktaş, diş kaybından sonra geçen sürenin tedavi planlamasında önemli olduğunu belirterek, çene kemiğindeki değişimlerin özellikle implant uygulamalarında dikkate alındığını kaydetti. Dental implantların sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde uygulanabilmesi için yeterli kemik hacmi ve uygun kemik yapısının gerektiğini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Diş kaybının ardından kemik dokusunda meydana gelen erime, bazı hastalarda implant yerleştirilmesini zorlaştırabiliyor."