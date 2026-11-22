Demir eksikliği, dünya genelinde bir milyardan fazla kişiyi etkileyen en yaygın besin eksikliği olmasına rağmen pek çok kişi yeterince demir almadığının farkında değil. Demir eksikliği pek çok kişide erken teşhis edilemiyor ve bu nedenle uzun süre fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Vücut yeterli miktarda demir alamadığında veya demiri bünyesinde tutamadığında kişide yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü görülebilir. Ancak hiçbir belirti ortaya çıkmayabilir de. Vücuttaki demir depolarının tükenmesiyle demir eksikliği, demir eksikliği anemisine (kansızlık) dönüşebilir. Bu durum, kanın vücuda oksijen taşımasını zorlaştırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

YETERLİ ENERJİNİZ KALMAZ

Euronews'a konuşan Oxford Üniversitesi Demir Biyolojisi Profesörü Hal Drakesmith, Euronews'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar nadiren demir eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor ancak bu durum dünya genelinde çok büyük bir etkiye sahip. Yeterli demiriniz yoksa yeterli enerjiniz de yok demektir" dedi. Bazı gruplar demir eksikliği açısından daha yüksek risk altında.

Bunlar arasında ergenlik çağındaki kız çocukları ve yoğun adet kanaması yaşayan kadınlar bulunuyor. Hamile kadınların yanı sıra anne karnındaki bebeklerin ve çocukların da büyüme ve gelişme süreçleri nedeniyle daha fazla demire ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyaç her zaman yalnızca beslenme yoluyla karşılanamayabiliyor.

Yaşlı kişilerde ise bağırsak kanamaları veya kronik sağlık sorunları demir eksikliğine neden olabiliyor. 2022 yılında yayımlanan bir araştırma, Avrupa'da görece sağlıklı yaşlı yetişkinler arasında da demir eksikliğinin oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Avusturya ve Portekiz'de yaşayan 80 yaş ve üzerindeki kişiler en yüksek risk grubunda yer alıyor. Kırmızı et veya demir açısından zengin diğer gıdaların az tüketildiği beslenme düzenleri de demir eksikliğine katkıda bulunabiliyor.

Drakesmith, düzenli kan bağışında bulunan kişilerin de demir eksikliği yaşayabileceğini, ancak kan bağışından önce genellikle gerekli testlerin yapıldığını belirtti.

Drakesmith'e göre bunun nedenlerinden biri, yaygın belirtilerin belirsiz olması ve yalnızca demir eksikliğine özgü olmaması. Ayrıca vücuttaki demir depoları bir anda tükenmediği için eksikliğin gelişmesi zaman alıyor.

FERRİTİN DÜZEYİNE DİKKAT

Demir ve demiri depolayan bir protein olan ferritin, son dönemde sağlıklı yaşam çevrelerinde sıkça gündeme geliyor.

İrlanda'daki University College Cork'ta Beslenme alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Elaine McCarthy, McCarthy, hemoglobin ile demirin depolandığı ferritinin birlikte test edilmesini savunuyor. Ferritin, 'demir durumundaki en erken değişikliklerin göstergesi' olarak işlev görüyor.