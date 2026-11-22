Türkiye'de aşırı tuz tüketimi önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ederken, çocukların kemik ve diş gelişimi için gerekli kalsiyumu yeterince almaması da büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre ülkemizde günlük kişi başı tuz tüketimi 10,2 gramla önerilen yetişkin sınırının yaklaşık iki katı. Çocuk beslenmesi, beslenme alışkanlıkları, beslenme kalitesi ve sosyoekonomik eşitsizlikler üzerine araştırmalar yürüten Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve Önleyici Epidemiyoloji Profesörü Kentaro Murakami, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Science Summit 2026'ya katıldı. Murakami, SABAH'a çocukların beslenmesinde gözden kaçan tehlikeleri anlattı.

100 ÇOCUKTAN 97'Sİ FAZLA TUZ TÜKETİYOR

Çocukların beslenmesinde gözden kaçan en önemli sorunlardan birinin tuz olduğunu belirten Murakami, araştırmalarındiğer önemli bulgusunun da kalsiyum yetersizliği olduğunu söyledi. Japonya'da geniş çaplı araştırma sonucuna göre, kalsiyum ihtiyacını karşılayamayanların oranı yüzde 29 ile 88 arasında . Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguluyor.

ANNE BABALARA BESLENME ÖNERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın beslenme önerileri ve Murakami'nin değerlendirmelerine göre, çocukların beslenmesinde karbonhidrat ve protein kaynakları, sebzeler ve süt ürünleri dengeli biçimde yer almalı. Tuz tüketimi sınırlandırılırken vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterilmeli. Murakami'ye göre beslenme düzeninin bütününe bakmak gerekiyor. Aynı yiyecek, farklı beslenme düzenlerinde farklı sonuçlar doğurabiliyor.